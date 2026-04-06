۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

نقش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در صدرنشینی تیم لهستانی

یک سایت تحلیلی در گزارشی به عملکرد تیم‌های لیگ فوتبال لهستان پرداخت و از علی قلی زاده تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که علی قلی زاده وینگر ایرانی را در ترکیب خود دارد فصل گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و در فصل جاری هم با گذشت ۲۹ هفته از مسابقات، صدرنشین است و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می رود.

سایت تحلیلی - آماری opta در رابطه با تأثیرگذاری قلی زاده در ترکیب فعلی لخ پوزنان نوشت: علی قلی زاده عامل اصلی نتیجه گیری تیم لخ پوزنان بوده است. او تاکنون ۴ گل به ثمر رسانده و ۲ پاس گل داده و این آمار را در ۶۲۱ دقیقه به ثبت رسانده است. این بازیکن ایرانی حدود ۲۴ موقعیت گلزنی هم تاکنون خلق کرده است.

این سایت در ادامه گزارش خود آورده است که لخ پوزنان کمی بیش از ۵۸ درصد شانس تکرار عنوان قهرمانی خود دارد.

