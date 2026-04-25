به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده طی سه فصل اخیر در تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و اکنون تبدیل به یک مُهره کلیدی برای این تیم شده اما با اینکه تنها ۴ هفته تا پایان لیگ اکستراکلاسا باقی مانده است، مدیران باشگاه لخ پوزنان هنوز با وینگر ملی پوش ایرانی خود تمدید قرارداد نکرده اند.

در همین حال رسانه «» لهستان نوشت: لخ پوزنان در این فصل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ لهستان است و نقش مهمی در این موفقیت را علی قلی‌زاده ایفا کرده است. با این حال، قرارداد این بازیکن ایرانی در پایان فصل به اتمام می‌رسد و هنوز مشخص نیست که او در این تیم خواهد ماند یا تصمیم به جدایی می‌گیرد.

باشگاه‌هایی از دو مسیر مختلف و ثروتمند به جذب این بازیکن علاقه‌مند هستند؛ اما هنوز نام رسمی آن‌ها اعلام نشده است.

قلی‌زاده در این فصل یکی از بازیکنان کلیدی لخ پوزنان بوده و در ۱۷ بازی لیگ برتر لهستان موفق به ثبت ۵ گل و ۴ پاس گل شده است. او در مجموع نیز برای این تیم ۷۳ بازی انجام داده و آمار ۱۳ گل و ۱۰ پاس گل را به ثبت رسانده است.

این بازیکن ۳۰ ساله همچنین یکی از مهره‌های مهم تیم ملی ایران محسوب می‌شود و در صورت صعود ایران، احتمال حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار زیاد است.

در حال حاضر، باشگاه لخ پوزنان تمایل زیادی به تمدید قرارداد او دارد، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از آن است که باشگاه‌هایی از دو کشور ثروتمند یعنی امارات متحده عربی و قطر به‌طور جدی شرایط جذب او را بررسی می‌کنند.

همچنین احتمال بازگشت قلی‌زاده به فوتبال ایران نیز مطرح شده، جایی که چند باشگاه داخلی علاقه‌مند به جذب این ستاره ملی‌پوش هستند.

لازم به ذکر است که تیم لخ پوزنان در هفته سی اُم لیگ لهستان شامگاه یکشنبه ۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۹ به وقت تهران در دیداری مهم و حساس رو در روی تیم لژیا ورشو قرار می گیرد.