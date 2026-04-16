لزوم رصد فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی ارژنگ در جلسه ستاد انتخابات بر لزوم افزایش مشارکت عمومی از طریق تقویت اطلاعرسانی، رصد دقیق فعالیت نامزدها، تأمین پشتیبانیهای لازم و تمرکز بر حوزه جوانان و زنان برای دستیابی به انتخاباتی حداکثری و قانونمند تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر برگزاری قطعی انتخابات در ۱۱ اردیبهشت ماه تأکید کرد و از تمامی مجریان و نامزدهای انتخاباتی خواست تا اصل را بر برگزاری انتخابات گذاشته و از فرصت باقیمانده نهایت استفاده را ببرند.
ارژنگ با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که ذهن بسیاری از افراد درگیر این بود که آیا انتخابات برگزار میشود یا خیر!؟ باید بگوییم که انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد؛ مگر اینکه خلاف آن به صورت رسمی و کشوری ابلاغ شود
وی افزود: همه باید اصل را بر برگزاری انتخابات بگذارند و از این فرصت پیش رو استفاده بکنند.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات ارزشمند انجامشده در حوزههای اجرایی، بر نیاز به بهروزرسانی مستمر در این بخشها تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت رسانهها، بهویژه صداوسیما، برای اطلاعرسانی و افزایش مشارکت مردمی تأکید نمود و خواستار تقویت برنامهها در این زمینه شد.
ارژنگ اعلام کرد: در جلسه شورای اداری آتی، وظایف و انتظارات از دستگاههای اجرایی بهطور مشخص تشریح خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، بر لزوم رصد دقیق فعالیت نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد و گفت: ضروری است که فضای تبلیغات در چارچوب قانونی و زمانبندی مشخص خود پیش برود. همچنین، رصد وعدهها و قولهایی که داده میشود و گزارش مستندسازی موارد احتمالی تخلف، برای پیشگیری از بروز مشکلات در آینده، امری حیاتی است.
وی از فرمانداران خواست تا با مدیریت صحیح زمان، تمرکز ویژهای بر مسائل انتخابات و تأمین امنیت داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبارات لازم بر اساس سرانهها و تعداد شعب تخصیص یابد، همچنین، بر نهایی شدن شعب اخذ رأی ظرف ۴۸ ساعت آینده تأکید بر استفاده از نمایندگان فرماندار که اصل بیطرفی و قانونمداری را رعایت میکنند، صورت گرفت.
ارژنگ با اشاره به جایگاه حوزه جوانان در شور و نشاط انتخاباتی، بر لزوم تمرکز بیشتر بر این قشر تأکید کرد و از برنامههای ارائه شده در حوزه زنان ابراز خرسندی نمود.
وی همچنین خواستار مکاتبه با شهرداریها و دهیاریها برای اختصاص فضاهای مناسب تبلیغاتی و نصب بنرها در سطح شهرها و روستاها شد. استفاده از ظرفیت تجمعات شبانه و ائمه جمعه در نماز جمعهها نیز به عنوان فرصتی برای تبیین اهمیت مشارکت مردمی مورد اشاره قرار گرفت.
