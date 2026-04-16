هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۱ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه بیست و هفتم فروردین با میانگین ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان ۲۵ آبان با عدد ۵۹، رودکی ۶۵، زینبیه ۷۳، سپاهان‌شهر ۵۳، فیض ۵۷، بولوار کاوه ۶۷، کردآباد ۷۵، میرزا طاهر ۵۶ و ولدان ۵۳ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۴۵، دانشگاه صنعتی ۳۵ و رهنان ۴۰ AQI پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ۲ ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۵۳ AQI وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جامعه را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در ایستگاه خمینی‌شهر با میانگین ۶۱، زرین‌شهر ۵۱ و شاهین‌شهر ۶۰ AQI در شرایط قابل قبول و در مبارکه با ۴۳ AQI پاک ثبت شد. همچنان ایستگاه شهرهای سگزی، قهجاورستان، نجف‌آباد و کاشان از مدار خارج است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.