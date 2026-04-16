به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم تجمعات شبانه و حماسی مردم غیرتمند و ولایتمدار کرمانشاه، امشب پنجشنبه ۲۷ فروردینماه، چهلوهفتمین اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» برپا میگردد.
این مراسم که بخشی از سلسله برنامههای «موج هفتم» حرکتهای خودجوش مردمی در استان است، رأس ساعت ۲۱ امشب آغاز خواهد شد. طبق برنامهریزی صورت گرفته، مسیر این تجمع حماسی از منطقه حافظیه، ابتدای ۴۵ متری دوم (بلوار شهید دکامی) به سمت میدان شهید بروجردی تعیین شده است.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی و تجمع با شعار «وقتی پای ایران در میان باشد، دلها همجهت میشود و قدمها محکمتر»، بار دیگر بر وحدت، ایستادگی و همبستگی ملی تأکید خواهند کرد. این حرکت مردمی که به صورت مستمر در شبهای گذشته تداوم داشته است، نشاندهنده بیداری و آمادگی مردم کرمانشاه در دفاع از آرمانهای انقلاب و اقتدار میهن اسلامی است که در هر شرایطی پای کار «ایرانِجان» ایستادهاند.
