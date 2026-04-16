  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

چهل‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- چهل‌وهفتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در قالب برنامه‌های هفته هفتم، امشب با حضور اقشار مختلف مردم در منطقه حافظیه کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم تجمعات شبانه و حماسی مردم غیرتمند و ولایتمدار کرمانشاه، امشب پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، چهل‌وهفتمین اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» برپا می‌گردد.

این مراسم که بخشی از سلسله برنامه‌های «موج هفتم» حرکت‌های خودجوش مردمی در استان است، رأس ساعت ۲۱ امشب آغاز خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، مسیر این تجمع حماسی از منطقه حافظیه، ابتدای ۴۵ متری دوم (بلوار شهید دکامی) به سمت میدان شهید بروجردی تعیین شده است.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی و تجمع با شعار «وقتی پای ایران در میان باشد، دل‌ها هم‌جهت می‌شود و قدم‌ها محکم‌تر»، بار دیگر بر وحدت، ایستادگی و همبستگی ملی تأکید خواهند کرد. این حرکت مردمی که به صورت مستمر در شب‌های گذشته تداوم داشته است، نشان‌دهنده بیداری و آمادگی مردم کرمانشاه در دفاع از آرمان‌های انقلاب و اقتدار میهن اسلامی است که در هر شرایطی پای کار «ایرانِ‌جان» ایستاده‌اند.

کد مطلب 6802524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها