به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارشی اعلام کرد که اگر ایران میتوانست با سرعت تولید عکس و فیلم های کوتاهی که در اینترنت پخش شده و بامزه هستند، موشکهای ویرانگر تولید کند، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (موسوم به سنتکام) تا الان تسلیم شده بود.
گاردین در این گزارش اضافه کرد: یکی از جنبههای عجیب و غیرمنتظره تر جنگ ایران و آمریکا (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به تهران) این است که ایران، بر جنگ رسانههای اجتماعی آنچنان مسلط است که مبارزان فناوری نسل Z خود را بر آن داشته که با طعنه و تمسخر دولت ترامپ، مخاطبان غربی را درگیر موضوع کند. در مقابل، دونالد ترامپ، که اکنون در سطح استیضاح ریچارد نیکسون قرار دارد، نمیتواند از اشتباه کردن دست بردارد، مجبور است پست فاجعهبار خود در تروث سوشال (رسانه اجتماعی ترامپ) که خود را به مسیح تشبیه کرده بود را حذف کند و به خود اجازه دهد تا در موقعیتی قرار گیرد که (با پذیرش شکست) مسئولیت انسداد تجارت جهانی را برعهده بگیرد.
گزارش این رسانه می افزاید: عملکرد رسانههای اجتماعی در ایران، از رسانههای اجتماعی سفارتخانهها گرفته تا محمد قالیباف، رئیس مجلس، بیش از پیش تعجبآور است. تهران پیروزی رسانه ای داشته است؛ ایران در جنگ رسانههای اجتماعی، حوزه فناوری را شکست داد.
