  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

لشکر «جان‌فدا برای ایران» از ۲۷ میلیون نفر فراتر رفت

بیش از ۲۷ میلیون نفر از هموطنان با ثبت‌نام در پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی- صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «جان‌فدا برای ایران» که با هدف ثبت‌نام از داوطلبان برای اعلام آمادگی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات دشمن آمریکایی-صهیونیستی راه‌اندازی شده، از مرز ۲۷ میلیون نفر عبور کرده و شمار مشارکت‌کنندگان در آن همچنان در حال افزایش است.

بر اساس اعلام وب‌سایت «جان‌فدا» تا لحظه انتشار خبر تعداد ۲۷ میلیون و ۶ هزار و ۸۰۰ نفر با ثبت‌نام در این پویش آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی اعلام کرده‌اند.

پویش «جان‌فدا» از طریق وب‌سایت به نشانی Janfadaa.ir در دسترس قرار گرفته و افراد علاقه‌مند می‌توانند با ثبت اطلاعات خود، آمادگی‌شان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.

راه‌اندازی این پویش در پی افزایش گفت‌وگوهای عمومی درباره تهدیدهای دشمنان و ضرورت آمادگی ملی صورت گرفته و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف بازتاب یافته است.

کد مطلب 6803012
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خب یا علی با ۲۷ میلیون جان فدا، چرا مذاکره با شیطان بزرگ؟ می توانیم اسراییل را از صفحه روزگار محو کنیم.

