به گزارش خبرنگار مهر، آیین پرصلابت عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته کلانشهر کرمانشاه، امروز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه در محل مسجد جامع این شهر برگزار می‌گردد.

بر اساس اطلاعیه و هماهنگی‌های ستاد برگزاری نماز جمعه، خطبه‌های بصیرت‌افزای این هفته و همچنین اقامه نماز باشکوه جمعه به امامت آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه انجام خواهد شد.

نماز عبادی‌سیاسی جمعه همواره میعادگاهی برای تجلی وحدت، همدلی و آگاهی‌بخشی در جامعه اسلامی بوده است؛ از این رو، ستاد برگزاری نماز جمعه کرمانشاه از عموم شهروندان ولایتمدار، جوانان، مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران دعوت به عمل آورده است تا با حضور منسجم و پررنگ خود در این فریضه الهی و سیاسی، بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و از فیوضات معنوی این اجتماع بزرگ بهره‌مند شوند.