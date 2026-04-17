۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۳

۶۳ هزار بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در ایلام انجام شد

ایلام - مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: سال گذشته ۶۳ هزار بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در ایلام انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی با ارائه گزارش عملکرد بخش نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت ۶۳ هزار و ۹۶۸ مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های اولیه دامی انجام شده است.

به گفته وی، در جریان این بازدیدها ۱۰ هزار و ۶۴۲ کیلوگرم گوشت قرمز و سفید غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج و معدوم‌سازی شده است. همچنین به یک هزار و ۳۲۶ واحد تذکر کتبی در زمینه رعایت نکات بهداشتی داده شده و ۱۷۷ واحد متخلف به مراجع قضایی و تعزیراتی معرفی شده‌اند.

پیرانی‌ افزود: کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه‌های استان نیز ۱۲ هزار و ۱۲۵ رأس دام سبک شامل گوسفند و بز و یک هزار و ۶۷۳ رأس دام سنگین را مورد بازرسی بهداشتی قرار داده‌اند.

وی درباره کشتار طیور نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۲۷۸ قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان کشتار و مورد بازدید بهداشتی قرار گرفته است.

