۶۳ هزار بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در ایلام انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی با ارائه گزارش عملکرد بخش نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت ۶۳ هزار و ۹۶۸ مورد بازدید بهداشتی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های اولیه دامی انجام شده است.

به گفته وی، در جریان این بازدیدها ۱۰ هزار و ۶۴۲ کیلوگرم گوشت قرمز و سفید غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج و معدوم‌سازی شده است. همچنین به یک هزار و ۳۲۶ واحد تذکر کتبی در زمینه رعایت نکات بهداشتی داده شده و ۱۷۷ واحد متخلف به مراجع قضایی و تعزیراتی معرفی شده‌اند.

پیرانی‌ افزود: کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاه‌های استان نیز ۱۲ هزار و ۱۲۵ رأس دام سبک شامل گوسفند و بز و یک هزار و ۶۷۳ رأس دام سنگین را مورد بازرسی بهداشتی قرار داده‌اند.

وی درباره کشتار طیور نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۲۷۸ قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان کشتار و مورد بازدید بهداشتی قرار گرفته است.