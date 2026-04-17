الزامات تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر ایوبینژاد دبیر هیات اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام نور با ارائه گزارشی از اولین جلسه این هیات در سال ۱۴۰۵ که به ریاست دکتر امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست رییس دانشگاه ضمن مرور مهمترین اقدامات سال ۱۴۰۴، بر لزوم تسریع در فرآیندهای مربوط به سال جدید، از جمله تمدید قراردادهای اعضای علمی پیمانی و اتمام فرآیند ماموریت و انتقالها تا پایان ترم جاری تاکید کردند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه در خصوص تمدید قرارداد اعضای علمی پیمانی و پیمانی دائم در سال ۱۴۰۵، سه گام اجرایی را به شرح زیر تشریح کرد:
۱. ارائه درخواست کتبی: هر عضو علمی الزاماً باید درخواست کتبی خود مبنی بر تمدید قرارداد سال ۱۴۰۵ را به مرکز محل خدمت ارائه کند؛ تمدید قرارداد بدون درخواست عضو میسر نخواهد بود.
۲. بارگذاری آثار پژوهشی: با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری، امکان ثبت و بارگذاری آثار پژوهشی اعضا تا پایان فروردین ۱۴۰۵ فراهم شده و استانها نیز بررسی این آثار را در اسرع وقت و با اولویت به انجام میرسانند.
۳. تسریع در ابلاغ نتایج: مشخصات اعضای تایید شده به همراه امتیازات مکتسبه از سوی استانها به دبیرخانه هیات اجرایی ارسال میشود. هیات نیز ظرف مدت یک هفته موارد را بررسی و به امور اداری منعکس میکند تا خللی در تعیین تکلیف قراردادهای سال ۱۴۰۵ ایجاد نشود.
تعیین تکلیف ماموریت و انتقال اعضا تا قبل از تیرماه
دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیامنور در خصوص وضعیت ماموریت و انتقال اعضا نیز تصریح کرد: زمانبندی فرآیندها از جمله بازه ثبت درخواست، بررسی استان مبدأ، مقصد و هیات اجرایی به گونهای تنظیم شده است که این موارد تا قبل از تیرماه نهایی شود. دستورالعمل و زمانبندی مصوب نیز به زودی به استانها ابلاغ خواهد شد.
ایوبینژاد در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه علاوه بر موضوعات فوق، ۵ پرونده تبدیل وضعیت، ۴ درخواست ماموریت برونسازمانی و ۵ درخواست دیگر نیز مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
