حسینی نسب: میدان و دیپلماسی دو بال پرنده برای تأمین منافع ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه سلطانیه با تأکید بر جایگاه رفیع دختران در خانواده و جامعه اظهار داشت: دختر، گُل خوشبویی است که روزیِ آن بر خداوند است. دختران را جز مؤمن، کسی دوست ندارد. دختر، عامل جلب رحمت و برکت در زندگی مادی و معنوی خانواده و مایه حضور فرشتگان و خیرات ناپیدا در خانه می‌شود.

وی با اشاره به برکات انقلاب اسلامی در معرفی الگوهای متعالی برای بانوان گفت: به برکت انقلاب اسلامی، شخصیت‌های مبارک و نورانی حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب کبری (س) و حضرت معصومه (س) به‌طور جدی و گفتمانی به عنوان الگوهایی متعالی برای جامعه بانوان داخل و خارج کشور معرفی شده‌اند. تکریم دختران، مأموریت ذاتی جمهوری اسلامی ایران است و در عمل نیز عظمت و تکریم زنان را ثابت کرده است.

حسینی نسب با تأکید بر اینکه جشن‌های روز دختر باید «دخترانه‌تر» برگزار شود، افزود: دختران تربیت شده در مکتب اسلام باید هویت والای زن اسلامی را ترویج و تبلیغ کنند و به دنیا نشان دهند؛ همانطور که امروز هویت اسلامی و انقلابی را در اجتماعات شبانه به نمایش می‌گذارند.

مقام شفاعت حضرت معصومه (س)؛ گسترده و بی‌نظیر

امام جمعه سلطانیه به تبیین مقام و منزلت حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخت و با بیان اینکه چهار امام معصوم (ع) آن حضرت را مدح و بر زیارتش تأکید کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بعضی از اعمال، انسان را بهشتی می‌کند و بعضی اعمال صالح، انسان را صاحب و مالک بهشت می‌کند. یکی از آنها زیارت با معرفت حضرت معصومه (س) است.

وی در ادامه به مقام شفاعت آن حضرت اشاره کرد و گفت: از خصوصیات بارز حضرت معصومه (ع)، شفاعت است. شفاعت آن حضرت آنچنان گسترده است که تمام کسانی که مقتضی شفاعت را دارند، مورد شفاعت قرار می‌گیرند.

حسینی نسب در ادامه به تحلیل راهبرد جمهوری اسلامی در برابر دشمنان پرداخت و با رد نگاه‌های تقابلی صِرفاً نظامی یا صِرفاً دیپلماتیک، تصریح کرد: در شرایط کنونی، برخی می‌گویند یا میدان یا دیپلماسی؛ اما هر دو این نگاه غلط است. میدان و دیپلماسی مانند دو بال پرنده برای پرواز و برای تأمین منافع ملی و امنیت ملی هستند. باید از هر دو استفاده شود، هرچند هر نقشه و توطئه‌ای از جمله جنگ و ترور از طرف دشمن محتمل است.

وی اضلاع سه‌گانه نبرد ایران با دشمن آمریکایی و صهیونیستی را به ترتیب «میدان نظامی»، «مردم در میادین و خیابان‌ها» و «دیپلماسی و مذاکره» برشمرد و تأکید کرد: اگر این سه ضلع که هرکدام دارای وظایف و کارکردهای خاص خود هستند، به‌صورت هم‌افزا و هم‌سو عمل نمایند، با کمترین هزینه می‌توان بیشترین دستاوردها را داشت.

امام جمعه سلطانیه با تأکید بر اینکه پیروزی نهایی در گرو دو اقدام اساسی مردم است، گفت: اول: استمرار حضور میدانی و حمایت قاطع ملت از رزمندگان هر دو عرصه جنگ (چه جنگ نظامی و چه جنگ دیپلماتیک). دوم: مطالبه‌گری جدی برای تحقق کامل تمام شروط ایران.

هشدار درباره جنگ شناختی دشمن

حسینی نسب با بیان اینکه این جنگ فقط نظامی و دیپلماتیک نیست، بلکه «جنگ ترکیبی با محوریت جنگ نرم و شکستن مقاومت ملت ایران از طریق اختلاف‌افکنی و تفرقه» است، خاطرنشان کرد: رمز پیروزی نهایی ایران این است که تمام ارکان حاکمیت ملی و مردمی یکپارچه، منسجم و هماهنگ عمل کنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود تأکید داشتند، باید مراقب جنگ شناختی دشمنان باشیم و از گوش‌های خود در برابر رسانه‌های دشمن که با جنگ شناختی به دنبال نفوذ در قلب و ذهن مردم هستند، مراقبت کنیم.

امام جمعه سلطانیه در بخشی از سخنان خود با لحنی انتقادی و صریح به وضعیت مزار شهدای گمنام در شهرستان سلطانیه پرداخت و گفت: در جلسات و به صورت خصوصی بارها گفته‌ام که مرقد و مزار شهدای گمنام در شأن شهدا نیست. ان شاء الله مسئولان یک توجه ویژه داشته باشند.

حسینی نسب با گرامیداشت ۲۹ فروردین (روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی) و ۲ اردیبهشت (سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸)، این دو رویداد بزرگ را یادآور نقش بی‌بدیل نیروهای مسلح در حفاظت از استقلال، امنیت و عزت کشور دانست و تصریح کرد: ارتش و سپاه، شجره طیبه‌ای هستند که برکاتشان بر اسلام و انقلاب و ملت ایران دائمی و همه‌جانبه است. امروز ایستادگی ارتش و سپاه در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونی، این دو نیروی عظیم را به نماد قدرت ایران اسلامی تبدیل کرده که موجب درماندگی دشمنان نیز شده است.