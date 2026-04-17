۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در کرمان

کرمان- دبیر ستاد انتخابات کرمان از پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در هیئت نظارت شهرستان‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شهریاری ظهر جمعه با اشاره به پایان روند بررسی صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در استان کرمان به خبرنگاران گفت: نتایج رسیدگی به شکایات از روز شنبه در اختیار بخشداران قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به فرآیند رسیدگی به اعتراضات افزود: داوطلبانی که نسبت به رد صلاحیت خود در هیئت نظارت بخش اعتراض داشتند، طبق قانون در هیئت نظارت شهرستان مجدداً مورد بررسی قرار گرفتند و این روند مطابق برنامه زمان‌بندی انتخابات، روز پنجشنبه ۲۷ فروردین به پایان رسید.

شهریاری، ادامه داد: نتایج بررسی شکایات داوطلبان روز جمعه به هیأت‌های نظارت بخش ارسال می‌شود و از روز شنبه ۲۹ فروردین نیز در اختیار بخشداران قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: بخشداران در بازه زمانی ۳۰ فروردین تا اول اردیبهشت‌ماه نسبت به انتشار آگهی اسامی نامزدها اقدام می‌کنند تا اهالی روستاها با داوطلبان آشنا شوند.

وی در پایان یادآور شد: در این دوره، ۱۹ هزار و ۷۲۹ نفر برای جلب اعتماد مردم و حضور در شوراهای اسلامی روستاهای استان کرمان داوطلب شده‌اند.

