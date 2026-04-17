نام نویسی میلیونی ملت ایران در پویش «جانفدا» نمادی از انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: نام نویسی میلیونی ملت غیور کشورمان در این پویش نمادی از انسجام ملی است و این آمادگی بی نظیر مردمی در کنار مجاهدت رزمندگان و میدان داری مردم، به عنوان بخشی از صلابت ایرانیان بار دیگر در جهان زبانزد شده است.

وی با اشاره به نامه قدردانی علمای اهل سنت به پاپ رهبر مسیحیان کاتولیک نیز افزود: رهبر مسیحیان کاتولیک در برابر حملات رژیم صهیونستی و آمریکابه کشورمان موضع درستی اتخاذ کرد و آن را ظلمی غیرقابل قبول عنوان کرد.

امام جمعه مهاباد گفت: این موضع درست پاپ باعث شد که مورد هجمه دولتمدران جنگ طلب آمریکا قرار گیرد و به شخصیت دینی و جایگاه اجتماعی وی توهین شود.

وی با اشاره به ۲۹ فروردین روز ارتش و نیروی زمینی نیز افزود: فرماندهان و رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی در این جنگ نابرابر فداکارهای و ازخودگذشتگی های زیادی را انجام دادند و شماری از آنان در این جنگ بە شهادت رسیدند.

وی در خصوص بارش های مناسب بهاره در این منطقه نیز گفت: سال گذشته به خاطر بارش کم باران، بسیاری از کشاورزان و باغداران این منطقه متضرر شدند اما امسال به برکت بارش های خوب نیاز آبی این منطقه تامین شده است اما باز هم نباید در مصرف آب در بخش های مختلف زیاده‌رویی کرد.

ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه مهاباد به مساله نیکی به پدر و مادر گفت: خداوند به کسانی که به پدر و مادر خود نیکی می کنند، پاداش دینوی و اخروی می دهد.

وی افزود: برخی از فرزندان، والدین پیر خود را فراموش کردند و یا آنان را به خانه سالمندان می سپارند، در حالی که همین پدر و مادر آن را در دوران کودکی به سختی و با مشقت، بزرگ کردند.