به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، ضمن سفارش به تقوا و یادآوری حدیث «تمام التقوی ان تتعلم ما جهلت و تعمل بما علمت»، گفت: ششم ذی‌الحجه سالروز شهادت زائران خانه خدا به دست مأموران آل‌سعود در سال ۱۳۶۶ است. ما به ارواح مطهر شهدای حج خونین و شهدای فاجعه منا درود می‌فرستیم و برائت از مشرکان را فریاد می‌زنیم.

وی حج را نماد وحدت، اجتماع و قدرت مسلمین دانست و اظهار داشت: حج ابراهیمی و محمدی، حجی است که مسلمانان در آن برائت خود را از کفار و مشرکان اعلام می‌کنند، بدون شک حاکمان آمریکا و رژیم صهیونیستی، فرعون، نمرود و شیطان زمان ما هستند که باید به آنها سنگ بزنیم و آنها را از خود دور کنیم.

امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی باید راهبرد دائمی مسلمانان شود، تصریح کرد: اگر این راهبرد محقق شود، به زودی شاهد شکست و زوال این دو شیطان خواهیم بود، وحدت شیعه و سنی در جهان و انسجام ملی در ایران یک تکلیف دینی و ضرورت امنیتی است.

فتاح‌دماوندی حضور مستمر مردم در راهپیمایی‌ها را مایوس‌کننده دشمن خواند و افزود: اجتماعات شبانه ملت بزرگ ایران، پشتوانه‌ای قوی برای مدیران نظامی و دیپلماسی کشور است. ملت بصیر ما از هر چیزی که باعث اختلاف داخلی و سوءاستفاده دشمنان شود پرهیز می‌کند.

وی ضمن تقدیر از اصحاب رسانه در روایت حماسه حضور مردم در جنگ تحمیلی سوم، تأکید کرد: همگان باید بلندگوی اسلام و ایران باشیم. در جنگ اقتصادی و نظامی تحمیلی، همه باید به هم کمک کنیم تا ایران سربلند بماند. ما چاره‌ای جز ایستادن و مقاومت نداریم.

امام جمعه دماوند به آمریکا هشدار داد: اگر دست از پا خطا کند و دوباره به کشور ما تعرض کند، با حملات کوبنده فرامنطقه‌ای ایران مجازات خواهد شد،جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تنگه هرمز، برای تسلط بر گلوگاه‌های دیگر انرژی جهان برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و برگ‌های برنده فراوانی دارد که به هنگام نیاز رو خواهد کرد.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ علیه ایران برای آمریکا گفت: جنگ رمضان بیش از آنکه برای ایران هزینه داشته باشد، برای آمریکا هزینه ایجاد کرده است،کمبود کودهای شیمیایی و بنزین در آمریکا نتیجه حماقت ترامپ در راه‌اندازی جنگ علیه ایران است. برخی رسانه‌های آمریکایی هزینه فعلی این جنگ را ۷۵ میلیارد دلار و هزینه بلندمدت آن را تا یک تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.

فتاح‌دماوندی تصریح کرد: اختلال در حمل‌ونقل دریایی، قیمت کالاهای وارداتی آمریکا را از کفش و پوشاک تا قطعات خودرو و تجهیزات پزشکی بالا برده است. تضعیف جایگاه دلار نیز هزینه غیرمستقیم جنگ‌های آمریکاست و تحریم‌ها موجب معاملات غیردلاری با روبل و یوان شده است.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی داخل کشور، اذعان داشت: جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیتی پیشرفت‌های زیادی داشته، اما از نظر اقتصادی دچار ضعف‌های زیادی هستیم. کسری بودجه، خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از امراض مزمن اقتصادی ایران است.

وی صرفه‌جویی را یک ضرورت امنیتی بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: اگر ۲۵ میلیون خانواده ایرانی هر کدام تنها یک لیتر آب، ۱۰ گرم گندم و یک لیتر بنزین کمتر مصرف کنند، صرفه‌جویی حاصله به اندازه ورودی آب یک سد بزرگ، یک میلیون تن گندم و ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز خواهد بود. در جنگ اقتصادی هر لیتر سوختی که ذخیره شود، یک گلوله در دفاع از منافع ملی است.

فتاح‌دماوندی در پایان تأکید کرد: مطالبه حقوق ملت ایران در میدان دیپلماسی جهانی بدون عقب‌نشینی از اصول، وظیفه اصلی وزارت امور خارجه است. تا زمانی که ملت شجاع ایران دست در دست هم از این وطن مقدس دفاع می‌کنند، ترامپ و نتانیاهو و یزیدیان زمان به اهداف خود نمی‌رسند و هیچ غلطی نخواهند کرد.