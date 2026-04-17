به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری روز جمعه در بازدید از بازدید از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی اظهار کرد: دشمن صهیونی _آمریکایی در جنگ رمضان به ۵۰ نقطه از جاده‌های مواصلاتی کشور آسیب وارد کرده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد از نقاط آسیب دیده بصورت داوطلبانه و بدون چشمداشت هزینه در ۴۸ ساعت نخست پس از حملات توسط پیمانکاران و سرمایه گذاران خوپ طرح‌ها مرمت و بازسازی شد.

اکبری افزود: پل هشترود در آزاد راه تبریز زنجان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین نقاط اسیب دیده بود که در روزهای ماقبل آتش بس مورد تجاوز دشمن قرارگرفت که خوشبختانه بلافاصله از طریق مسیرهای جایگزین مشکل تردد این محور مهم حمل ونقلی برطرف شد.

وی با بیان اینکه طرح کنار گذر این پل از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردار است و تا ۴۸ ساعت آینده به بهره برداری میرسد گفت: عملیات بازسازی پل شروع شده است وخیلی سریع به پایان خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری وحمل ونقل کشور از باز بودن تمام پایانه‌های مرزی کشور هم خبر داد و افزود: دو پایانه مورد تجاوز دشمن قرار گرفتند، اما بلافاصله به حالت فعالیت برکشتند و در حال حاضر هیچ مشکلی در هیچ پایانه مرزی کشور نداریم.