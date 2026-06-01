به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای در واکنش به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و کشتار مردم این کشور اعلام کرد: ما نگران هستیم که لبنان به دلیل تشدید تنش ها جاری به آستانه وقوع یک فاجعه انسانی سوق داده شود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: نقش آمریکا در صحنه بین‌المللی کاهش خواهد یافت و اسرائیل نمی‌تواند به طور دائم به آن تکیه کند.

این در حالیست که بیه بری رئیس پارلمان لبنان پیشتر با تاکید بر ضرورت همبستگی داخلی، از جامعه بین‌المللی خواست تا به مسئولیت خود برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی عمل کند.

نبیه بری تاکید کرد: آنچه در جنوب لبنان در جریان است، به چالش کشیدن مستقیم و آشکار حاکمیت این کشور است.

وی در همین راستا از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل فوراً وارد عمل شود.

نبیه بری اظهار داشت: تداوم حملات اسرائیل و نقض مکرر حریم لبنان، جامعه جهانی را ملزم می‌کند که مسئولیت‌های خود را بپذیرد و برای توقف این تجاوزات اقدامی جدی انجام دهد. شرایط کنونی ایجاب می‌کند که همه گروه‌ها، منافع والای ملی را بر هر چیز دیگری ترجیح دهند و فضای گفتگو و تفاهم متقابل را تقویت کنند.