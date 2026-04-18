۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۲

اجرای بی‌کم‌وکاست قانون جاسوسی؛ مطالبه‌ای برای بازدارندگی بیشتر

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افزایش مطالبات مردمی، بر اجرای بدون مصلحت‌اندیشی قانون تشدید مجازات جاسوسی و برخورد قاطع با عوامل شبکه‌های معاند تأکید کرد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح ابعاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم اظهار کرد: این قانون که از آبان ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده، از حیث شدت مجازات‌ها و دقت در تفکیک افراد، یکی از مهم‌ترین قوانین در حوزه امنیتی به شمار می‌رود.

تفاوت در برخورد با افراد عادی و چهره‌های اثرگذار

وی با اشاره به رویکرد این قانون افزود: در قانون جدید، میان یک شهروند عادی و افرادی که دارای نفوذ، دسترسی اطلاعاتی یا اثرگذاری اجتماعی هستند، تفاوت معناداری در نظر گرفته شده است. بر این اساس، هرچه میزان اثرگذاری فرد بیشتر باشد، مسئولیت و نوع برخورد قضایی نیز سنگین‌تر خواهد بود.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: افرادی مانند مدیران رسانه‌ای یا خبرنگارانی که به‌صورت علنی علیه امنیت کشور فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند انتظار برخوردی مشابه افراد گمنام داشته باشند.

ضرورت اجرای بدون سلیقه قانون

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون گفت: اجرای بی‌کم‌وکاست و بدون مصلحت‌اندیشی این قانون، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی دارد. در غیر این صورت، هزینه اقدامات ضدامنیتی کاهش یافته و زمینه تکرار آن فراهم می‌شود.

وی همچنین از اقدامات قوه قضاییه در پیگیری این پرونده‌ها و مصادره اموال برخی متهمان تقدیر کرد و افزود: برخورد اقتصادی و ضربه به منابع مالی این افراد، می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به مجازات‌های کوتاه‌مدت داشته باشد.

افزایش مطالبات مردمی برای برخورد قاطع

حاجی‌دلیگانی با اشاره به انتشار فهرستی از افراد مرتبط با شبکه‌های معاند خارجی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این افراد از کارکنان و خبرنگاران شبکه‌هایی مانند اینترنشنال و من‌وتو هستند.

وی ادامه داد: افکار عمومی به‌طور جدی خواستار اعمال مجازات‌های شدید و مصادره اموال این افراد است. حجم پیام‌ها و مراجعات مردمی نشان می‌دهد که مطالبه برخورد قاطع با چهره‌های شاخص این جریان‌ها به یکی از خواسته‌های اصلی جامعه تبدیل شده است.

آمادگی مجلس برای اصلاح قانون در صورت نیاز

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر کفایت ابزارهای قانونی موجود خاطرنشان کرد: در حال حاضر قوانین لازم برای برخورد با این افراد وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، اراده جدی برای اجرای آن است.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه خلأ یا نقص در روند اجرا، مجلس آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به اصلاح و تکمیل این قانون اقدام کند.

کد مطلب 6803735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      5 6
      پاسخ
      مرگ بر وطن فروش خائن
    IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      5 2
      پاسخ
      بهتر است پس از گذر از پیچ با پیروزی و تثبیت به حول و قوه الهی ؛ همه مردم را با تمام سلیقه های مختلف سیاسی و ... پذیرا بوده و قانون اساسی فراگیرتری وضع نمایید که انواعی از این تنوع خود را جامانده و نادیده از قانون مپندارد
    امین IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      6 5
      پاسخ
      مصادره اموال اشخاص کار درستی نیست و این یک نوع بی اعتمادی رو نسبت به ساختار مالی کشور بوجود میاره این حرکت یک نوع گرو کشی هست و از همه مهمتر اون پول حرامه خود شخص فقط باید مجازات بشه
      فریال IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        3 7
        مصادره اموال یک چیز حداقلی است در برابر کمک‌کنندگان به وحوش جهانی. مصادره اطلاعات کشور به بیگانگان که جان و خاک و ناموس و امنیت و دستاوردهای یک کشور را به باد می‌دهد کار درستی است؟ اینان در مقابل مال می‌تواند برابری کند؟ مال دوباره به دست می‌آید؛ جان و خاک و ناموس و امنیت و دستاوردهای یک کشور چگونه جبران می‌شود؟ داغ بر دل ننشسته‌های ناشی از بمباران وحشیانه مردم چگونه جبران می‌شود. وحشت انداختن به دل زنان و کودکان ناشی از هجوم حمله‌های هوایی و غیره با چه ترازویی سنجیده می‌شود؟
    محمد IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      4 5
      پاسخ
      خطرناک ترین موجودات به ظاهر ایرانی ولی مکارتر و فاسد تر از صهیون ،، سست عنصر ترین و بی هویت ترین گونه موجودات پستاندار ،، وحشی و خوک صفت هشدار : دور بمانید!

