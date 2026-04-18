  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

تاکید اژه‌ای بر پیگیری جنایات آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی

رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان کل کشور، معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه در استیفای حقوق حقه ملت ایران تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات شورای عالی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استان‌ها، ضمن تبیین و تشریح ادله‌ی حقوقی ناظر بر محکومیت رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل در جریان حمله به ایران، عامدانه مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند؛ از کشتن کودکان و غیرنظامیان تا حمله به اماکن ممنوعه‌ای نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و منازل مسکونی.

رئیس قوه قضاییه ضمن تقریری مفادی از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، بیان داشت: متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی در جریان تجاوز به ایران، نه تنها کنوانسیون‌ ژنو و پروتکل‌های الحاقی ناظر بر آن را زیر پا گذاشتند بلکه از عرف‌های قابل‌اجرا در مخاصمات مسلحانه نیز تخطی کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله‌ی پیگیری تجاوزات و جنایات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران در مراجع و مجامع بین‌المللی بیان داشت: دادستان کل کشور، معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه با همراهی و همکاری سایر بخش‌های ذیربط در قوای مجریه و مقننه، در استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی، نهایت کوشش را به خرج دهند. آمریکا و رژیم صهیونسیتی علاوه بر آنکه آغازگر جنگ و تجاوز علیه ملت ایران بودند و حقوق مادی و معنوی ملت ما را تضییع کردند، طی این مدت انواع و اقسام جنایات جنگی را نیز مرتکب شدند؛ فلذا باید برای غرامت و جبران خسارت و مجازات به سبب ارتکاب جنایات جنگی، مورد پیگرد و تعقیب مراجع ذیصلاح بین‌المللی قرار گیرند. ما گریبان این متجاوزین را رها نخواهیم کرد و آنان را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و بر مجازات آنان تاکید داریم.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: حق جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوقی و قضایی تمامی اقدامات جنایتکارانه و تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی و ایضاً استفاده از سازوکارهای حقوق بشری، محفوظ است.

شایان ذکر است در جریان این نشست، تعدادی از مقامات ذیربط، گزارش‌هایی ناظر بر وضعیت پیگیری‌های حقوقی جنایات رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل در سطح بین‌المللی را ارائه کردند.

کد مطلب 6803789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      آمریکای جنایتکار و نابودگر از ابتدای تاریخ تأسیس تا کنون بسیار جنایت کرده و باید اکنون امثال ترامپ در دادگاه لاهه به اعدام محکوم شوند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها