به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات شورای عالی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استانها، ضمن تبیین و تشریح ادلهی حقوقی ناظر بر محکومیت رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل از منظر حقوق بینالملل، اظهار کرد: رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل در جریان حمله به ایران، عامدانه مرتکب جنایات جنگی عدیده شدند؛ از کشتن کودکان و غیرنظامیان تا حمله به اماکن ممنوعهای نظیر بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و منازل مسکونی.
رئیس قوه قضاییه ضمن تقریری مفادی از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، بیان داشت: متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی در جریان تجاوز به ایران، نه تنها کنوانسیون ژنو و پروتکلهای الحاقی ناظر بر آن را زیر پا گذاشتند بلکه از عرفهای قابلاجرا در مخاصمات مسلحانه نیز تخطی کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقولهی پیگیری تجاوزات و جنایات رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران در مراجع و مجامع بینالمللی بیان داشت: دادستان کل کشور، معاون بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه با همراهی و همکاری سایر بخشهای ذیربط در قوای مجریه و مقننه، در استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بینالمللی، نهایت کوشش را به خرج دهند. آمریکا و رژیم صهیونسیتی علاوه بر آنکه آغازگر جنگ و تجاوز علیه ملت ایران بودند و حقوق مادی و معنوی ملت ما را تضییع کردند، طی این مدت انواع و اقسام جنایات جنگی را نیز مرتکب شدند؛ فلذا باید برای غرامت و جبران خسارت و مجازات به سبب ارتکاب جنایات جنگی، مورد پیگرد و تعقیب مراجع ذیصلاح بینالمللی قرار گیرند. ما گریبان این متجاوزین را رها نخواهیم کرد و آنان را تحت تعقیب قرار میدهیم و بر مجازات آنان تاکید داریم.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: حق جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوقی و قضایی تمامی اقدامات جنایتکارانه و تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی و ایضاً استفاده از سازوکارهای حقوق بشری، محفوظ است.
شایان ذکر است در جریان این نشست، تعدادی از مقامات ذیربط، گزارشهایی ناظر بر وضعیت پیگیریهای حقوقی جنایات رژیمهای متجاوز آمریکا و اسرائیل در سطح بینالمللی را ارائه کردند.
نظر شما