به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، مصطفی زنگیآبادی مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی ایران، با اشاره به توسعه زیرساختهای معاملات برخط (آنلاین) در این بورس، گفت: یکی از مطالبات و دغدغههای اصلی فعالان بازارهای بورس انرژی ایران، فراهم شدن امکان انجام معاملات برخط حاملهای انرژی است؛ از همین رو بورس انرژی ایران با هدف ارتقای کیفیت خدمات معاملاتی، تغییر رویکرد از فرآیند سنتی اخذ سفارش به بسترهای برخط را در دستور کار قرار داده است.
با بیان اینکه با استقرار زیرساختهای معاملات برخط(آنلاین)، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در ثبت سفارشها و انجام معاملات، نقش واسطههای معاملاتی در فرآیند اخذ سفارش کمرنگتر میشود، اعلام کرد: فعالان بازار میتوانند بهصورت مستقیم و از طریق دسترسی برخط خود نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.
مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی ایران با تاکید بر آثار مثبت این تحول در افزایش شفافیت بازار تاکید کرد: برخطسازی فرآیند اخذ سفارش و انجام معاملات، زمینه بروز تضاد منافع و احتمال سوءاستفاده از کدهای معاملاتی یا دارایی مشتریان را به حداقل میرساند، علاوه بر این از هرگونه استفاده احتمالی از دارایی یا کد معاملاتی مشتریان به نفع اشخاص دیگر جلوگیری میکند.
زنگیآبادی ادامه داد: بر همین اساس بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۴ با همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، پروژه توسعه زیرساخت معاملات برخط را اجرایی کرد که نتیجه آن، ایجاد امکان انجام معاملات برخط برق از بهمن پارسال بود.
مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضای بورس انرژی ایران گفت: از زمان راهاندازی این خدمت تاکنون، نزدیک به ۱۰ درصد از معاملات بازار برق بورس انرژی ایران بهصورت برخط انجام شده که بیانگر استقبال فعالان بازار از این شیوه نوین معاملاتی و حرکت بازار به سمت هوشمندسازی فرآیندهای معاملاتی است.
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