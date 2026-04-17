استقلال قهرمان لیگ برتر زنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم در هفته نوزدهم لیگ برتر زنان که تا دقیقه ۳۹، ۳ بر۳ بود به دلیل اعتراض و ترک زمین تیم هیئت فوتبال نیمه تمام ماند براین اساس رای این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال تهران اعلام شد.

در ادامه این رای تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی به پرداخت جریمه نقدی معادل ۳۰۰ میلیون ریال محکوم شد. این حکم قابل تجدیدنظر اعلام شده است.

همچنین فرشته داداشی تدارکات تیم استقلال تهران نیز بر اساس ماده ۵۵ (بد رفتاری در قبال مقام مسئول مسابقه) به یک جلسه محرومیت قطعی از همراهی تیم و جریمه ۱۰۰ میلیون ریالی محکوم شد.

با این رای و کسب ۳ امتیاز تیم استقلال تهران با توجه به ۵۲ امتیاز و فاصله ۹ امتیازی در صدر جدول با تیم‌های دوم و سوم و برتری در دیدارهای رو در رو و تفاضل گل بالا قهرمان لیگ برتر زنان شد.

گفتنی است با توجه به اینکه تیمی به لیگ پایین تر سقوط نخواهد کرد احتمال دارد ۳ هفته باقی مانده لیگ برتر زنان برگزار نشود.