تمدید قرارداد استقلالی ها روی میز مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌ و انتقالاتی این باشگاه، برنامه‌ای را برای حفظ شاکله فعلی تیم در دستور کار قرار داده‌اند.

در شرایطی که آبی‌پوشان در ادامه رقابت‌های داخلی و همچنین با نزدیک شدن به جام جهانی با حساسیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند و احتمال دریافت پیشنهادهای بهتر برای برخی بازیکنان وجود دارد، مسئولان باشگاه قصد دارند با تمدید قرارداد نفرات کلیدی، از جدایی احتمالی آن‌ها جلوگیری کنند.

بر این اساس، مذاکرات اولیه با تعدادی از بازیکنان آغاز شده و باشگاه در تلاش است با نهایی کردن تمدیدها در فرصت مناسب، ترکیب اصلی خود را برای فصل آینده حفظ کرده و از خروج مهره‌های تأثیرگذار پیشگیری کند.

لازم به ذکر است که پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای تابستان پیش رو بسته است و آبی ها علاوه بر حضور در لیگ برتر و جام حذفی، نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هم هستند.