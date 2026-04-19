به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نخستین جلسه شورای اجتماعی استان اردبیل در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها، لازم است برنامه‌ای هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی استان تدوین شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند با هماهنگی بیشتر در این مسیر حرکت کنند.

وی با تأکید بر لزوم استقرار سیستم پاسخگویی شفاف در حوزه مسائل اجتماعی افزود: شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی مردم می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی داشته باشد.

فرماندار اردبیل همچنین توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد را از ارکان مهم توسعه اجتماعی دانست و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند و با حمایت و تقویت این مجموعه‌ها می‌توان از توان و مشارکت مردمی در حل مسائل اجتماعی بهره‌مند شد.

قلندری بر تقویت آموزش‌های مرتبط با فرهنگ شهروندی و مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: آموزش و پایش مستمر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از عوامل مهم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های محله‌محور را در مدیریت و حل مسائل اجتماعی ضروری دانست و افزود: با فعال‌سازی ظرفیت محلات و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان بسیاری از مسائل اجتماعی را در همان سطح محلی مدیریت و کنترل کرد.

فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری هدفمند در حوزه اجتماعی باید با محوریت کارگروه اجتماعی و با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط دنبال شود تا بتوانیم با هم‌افزایی بیشتر، گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی جامعه برداریم.