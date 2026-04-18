به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بنیاد ملی علم ایران (INSF) با همکاری برنامه علم، فناوری و نوآوری بریکس، هفتمین فراخوان متداول پروژه‌های چندجانبه بریکس در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد. در قالب این فراخوان، حداکثر ۱۰ طرح پژوهشی مشترک مورد حمایت قرار می‌گیرد.

طرح‌های پیشنهادی باید با مشارکت حداقل سه کشور عضو بریکس از جمله ایران تعریف شوند و یکی از متقاضیان از کشورهای مشارکت‌کننده نیز به عنوان هماهنگ‌کننده پروژه تعیین شود. این همکاری بین‌المللی با مشارکت سازمان‌های علمی و تأمین‌کننده مالی معتبر از کشورهای برزیل، چین، مصر، هند، ایران، روسیه و آفریقای جنوبی اجرا می‌شود.

در این فراخوان، طرح‌ها باید ماهیتی میان‌رشته‌ای داشته باشند و پژوهشگران در طراحی و اجرای آن‌ها، ایجاد شبکه‌های علمی میان مؤسسات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و متخصصان کشورهای عضو را در اولویت قرار دهند. هدف از این رویکرد، تقویت هم‌افزایی علمی، توسعه فناوری‌های نوین و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در راستای تحقق اهداف پژوهشی مشترک است.

حوزه‌های اصلی مورد حمایت در این فراخوان شامل منابع آب، محاسبات پیشرفته و هوش مصنوعی، انرژی، سلامت و زیست‌فناوری، غذا و علوم مواد است. در بخش منابع آب موضوعاتی مانند پایش و داده‌های سامانه‌های آبی، تصفیه و بازچرخانی آب و تاب‌آوری در برابر مخاطرات آبی مورد توجه قرار دارد. در حوزه محاسبات پیشرفته نیز موضوعاتی همچون زیرساخت‌های هوش مصنوعی و رایانش با کارایی بالا، مدل‌های زبانی بزرگ و فناوری‌های کوانتومی مدنظر قرار گرفته است.

همچنین در حوزه انرژی، توسعه فناوری‌های انرژی خورشیدی، سامانه‌های یکپارچه انرژی‌های تجدیدپذیر و مسیرهای انرژی کم‌کربن مورد حمایت قرار می‌گیرد. در بخش سلامت و زیست‌فناوری نیز موضوعاتی از جمله زیست‌فناوری پیشرفته، ژنومیک، پزشکی شخصی‌سازی‌شده، تشخیص‌های نوین و سامانه‌های سلامت دیجیتال بررسی می‌شود.

کشاورزی دقیق، محصولات مقاوم به تغییرات اقلیمی، شیلات پایدار و پایش کیفیت غذا در حوزه غذا و همچنین توسعه مواد پیشرفته، نانومواد و مواد زیستی در حوزه علوم مواد از دیگر محورهای این فراخوان هستند.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که حداقل یک طرح تحقیقاتی خاتمه‌یافته با بنیاد ملی علم ایران یا دو طرح دکتری یا پسادکتری خاتمه‌یافته در این بنیاد در سوابق خود دارند، مجاز به شرکت در این فراخوان هستند. پژوهشگران ایرانی باید پروپوزال مشترک خود را به زبان انگلیسی و با همکاری شرکای بین‌المللی تهیه کرده و علاوه بر ثبت آن در سامانه مدیریت پژوهش بنیاد (کایپر)، فرم آنلاین فارسی را نیز تکمیل کنند. بارگذاری مدارکی شامل فایل نهایی درخواست مشترک(JAF)، رزومه علمی مجری ایرانی و شرکای اصلی و حکم به‌روز متقاضی نیز الزامی است.

آخرین مهلت ارسال طرح به دبیرخانه بریکس ۲۵ خرداد و به بنیاد ملی علم ایران ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است. نتایج نهایی این فراخوان در بازه زمانی آبان تا آذر ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد و عقد قراردادها در آذر تا دی همان سال انجام می‌شود. آغاز اجرای پروژه‌ها نیز برای سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

سقف حمایت مالی برای هر طرح پژوهشی تا ۴۰ میلیارد ریال و برای مدت حداکثر سه سال در نظر گرفته شده و پرداخت آن متناسب با پیشرفت پروژه و در چارچوب ضوابط بنیاد انجام می‌شود.

متقاضیان برای ثبت‌نام و ارسال درخواست باید از طریق سامانه کایپر اقدام کنند. همچنین هماهنگ‌کننده پروژه موظف است فرم درخواست مشترک را از طریق سامانه مدیریت درخواست برنامه چارچوب علم، فناوری و نوآوری بریکس (BRICS AMS) به نشانی http://ams.rfbr.ru/BRICS دبیرخانه این برنامه ارسال کند.

پژوهشگران پس از مطالعه شرایط و ضوابط فراخوان در پورتال بنیاد ملی علم ایران، در صورت داشتن سؤال یا ابهام می‌توانند از طریق پروفایل خود در سامانه کایپر، تیکت مربوطه را برای واحد بین‌الملل بنیاد ارسال کنند.