هدررفت ۲.۵ میلیون مترمکعبی آب در شبکه انتقال و توزیع آب اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی نظری صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر افزود: با توجه به کاهش بارندگیها و به تبع آن کاهش ورودی منابع آب به سد ستارخان؛ زنگ خطر کمآبی در شهرستان اهر به صدا درآمده است، به مدیران امور آب، آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی توصیه میکنم تا در موضوع آب تحت تأثیر حواشی و فشارهای سیاسی قرار نگیرند.
حجتالاسلام نظری با انتقاد از بیتوجهی شرکت آب و فاضلاب به هدررفت ۲.۵ میلیون مترمکعبی آب در شبکه انتقال و توزیع آب شرب گفت: شرکت آب و فاضلاب علیرغم اطلاع از تلفات ۳۰ درصدی منابع آبی در شبکه انتقال و توزیع، اعتبار برای نوسازی و جلوگیری از هدررفت منابع آب اختصاص نمیدهد.
وی بر ضرورت شناسایی و انسداد چاههای غیرمجاز آب در شهرستان اهر تأکید کرد و ادامه داد: سالهاست وعده تجهیز چاههای آب به کنتور هوشمند را دادهاند، اما در عمل این وعدهها دیده نمیشود از طرفی هم شناسایی چاههای آب غیرمجاز و انسداد آنها و جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب در کانال پایاب سد ستارخان نباید مورد غفلت قرار گیرد.
رئیس دادگستری اهر با گلایه از بیتوجهی نهادهای نظارتی بر تبدیل منابع طبیعی به باغات و توسعه غیرمجاز باغات در شهرستان اهر ابراز داشت: مدیران مربوطه میگویند باغات توسعه نمییابد، اما عملاً میبینیم سودجویان اراضی منابع طبیعی را به باغ تبدیل میکنند.
نظری از ممنوعیت رهاسازی آب از سد ستارخان بدون مصوبه شورای حفاظت از منابع آب اهر خبر داد و گفت: شهرداری اهر به حد کافی منابع مالی و چاه آب برای آبیاری فضای سبز شهری دارد، لذا استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز غیرمنطقی است.
وی اضافه کرد: افزایش مصرف آب شرب در شهر اهر، نشان میدهد که دستگاههای ذیربط در حوزه فرهنگسازی مصرف آب و صرفهجویی حداکثری به حد کافی کار نکردهاند.
رئیس دادگستری اهر همچنین از اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی در دستگاه قضائی این شهرستان خبر داد خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی و امور آب نسبت به شناسایی چاههای آب غیرمجاز در شهرستان اهر اقدام کرده و مراتب را با تکمیل پرونده به شعبه ویژه دستگاه قضائی ارجاع دهند.
تداوم کاهش بارندگیها به بحران کمآبی در اهر دامن میزند
علی فاضلی دادستان اهر نیز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب اهر گفت: آمادهسازی چاههای آب در اختیار اداره آب و فاضلاب، به منظور تأمین آب شرب شهروندان اهری ضروری است.
وی با بیان اینکه استفاده شهرداری اهر از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری شرعاً جایز نیست، گفت: آب برخی قناتهای داخل شهر اهر بدون استفاده هدر میرود، چرا دستگاههای ذیربط نسبت به هدررفت منابع آبی بیتفاوت هستند؟
فاضلی ادامه داد: در رابطه با هرگونه سهلانگاری در مدیریت منابع آبی، برداشتهای غیرمجاز آب و تخلفاتی از این قبیل، بهعنوان مدعیالعموم به موضوع ورود کرده و با افراد خاطی برخورد میکنم.
وی گفت: بر اساس گزارشها، بیشترین سوءاستفاده از منابع آبی، برداشت غیرمجاز آب و حفر چاههای غیرمجاز در روستاها اتفاق میافتد.
دادستان اهر ادامه داد: نسبت به توزیع منابع آبی در پایاب سد ستارخان نظارت به حد کافی وجود ندارد، به ادارت ذیربط دستور میدهم تا در صورت مشاهدهی برداشت غیرمجاز و چاههای غیرمجاز آب با دستور دادستانی فرد متخلف به دستگاه قضائی معرفی کنند.
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