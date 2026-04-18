کاشت نهال امید در کهگیلویه و بویراحمد به ۸۵ هزار اصله نهال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان از کاشت حدود ۲۰ هزار اصله نهال به مناسبت سالروز ولادت رهبر شهید (ره) و روز ملی ارتش در استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون حدود ۸۵ هزار اصله نهال با مشارکت مردم کهگیلویه و بویراحمد در قالب پویش «سرو ایران و نهال امید» و از گونه‌های بومی و جنگلی نظیر بلوط، کنار، بادام، سنجد کاشته شد.

وی افزود: امروز در ادامه این پویش، امروز همزمان با سالروز ولادت رهبر شهید (ره) و روز ملی ارتش و به تبعیت از دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ۲۰ هزار اصله نهال امید با حضور آحاد مختلف مردم و با همکاری سازمان های مختلف از جمله بسیج سازندگی و سپاه و همچنین دانش آموزان، خانواده، خادمیاران رضوی و هلال احمر، در سراسر شهرستانهای استان کاشته شد.

سردار مصطفی مثنوی فرمانده سپاه فتح استان هم در این مراسم گفت: به تبعیت از دستور رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) برنامه های درختکاری نهال امید را در همه جای استان با حضور پرشور بسیجیان، به یاد شهدا و به خصوص شهدای جنگ تحمیلی سوم و با هدف آبادانی و سرسبزی ایران اسلامی انجام دادیم.

احیای ۲۵۰ هزار جنگل های زاگرس

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تشکیل قرارگاه احیای جنگل های زاگرس، از برنامه ریزی اجرای طرح جنگلداری در ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان خبر داد .

یداله رحمانی افزود: در یک دوره سه ساله نیز بیش‌ از ۱۱۵۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های ذخیره آب، آبخیزداری و آبخوان‌داری در نظر گرفته شده است.

در این مراسم که با حضور استاندار و مسئولین استانی، فرماندهی سپاه فتح و بسیجیان، نماینده مجلس و آحاد محتلف مردم برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر از محمدحسین آریا مرد یک میلیون درختی کهگیلویه و بویراحمد تقدیر به عمل آمد.