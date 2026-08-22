اتحادیه اروپا نگران تأمین گاز طبیعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوا هانچروا روز پنجشنبه (۲۹ مرداد) گفت که هیچ نگرانی درباره تأمین گاز طبیعی در اتحادیه اروپا وجود ندارد، زیرا ذخیرهسازی در این اتحادیه به ۶۲ درصد از کل ظرفیت آن رسیده است.
کشورهای اتحادیه اروپا برای پر کردن مخازن گاز پیش از فصل زمستان با مشکل روبهرو هستند، زیرا قیمت بالای گاز از زمان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، شرکتها را از خرید سوخت بهمنظور ذخیرهسازی منصرف کرده است.
دادههای مربوط به زیرساختهای گازی اروپا نشان میدهد که ذخیرهسازی گاز در سراسر این اتحادیه در مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد از مجموع ظرفیت آن بوده است.
وابستگی شدید اروپا به سوخت وارداتی، قاره سبز را در معرض درگیریهای خاورمیانه و تأثیر آن بر قیمت جهانی انرژی قرار داده است. قیمت گاز اروپا اوایل ماه آوریل افزایش بیش از ۷۰ درصدی را از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ثبت کرد.
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