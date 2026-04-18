حاجی بابایی: قدرت ایران هیمنه آمریکا را شکسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی در گردهمایی فرهنگیان لرستان با اشاره به شهادت دانشآموزان در تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونی، اظهار داشت: ۵۴ کشور از آمریکا دفاع کردند؛ اما امروز ایران جزو چهار ابرقدرت است.
قدرت ایران، هیمنه آمریکا را شکسته است
وی با بیان اینکه قدرت ایران، هیمنه آمریکا را شکسته است به تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران طی سالیان گذشته اشاره کرد و گفت: این تحریمها شلیک مستقیم به سفره مردم بود و باید اکنون انسجام ملی داشته باشیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما توانستیم با جنگ آمریکا جهش کنیم و اکنون تنگه هرمز نیز در کنترل ایران و پیروزی ما قطعی است.
حاجیبابایی، تصریح کرد: این جهش را به هر طریقی حفظ و ثبت خواهیم کرد تا کسی جرئت نقض آن را نداشته باشد؛ چراکه این موفقیت و شرافت متعلق به ملت ایران است و فرهنگیان نیز باید ازاینپس هم با تمام ظرفیت، میداندار اصلی و همراه دانشآموزان باشند.
دشمن به دنبال فریب و دروغگویی است
وی با اشاره به جنگ رسانهای دشمن نیز، گفت: دشمن سعی کرد اثرات اخبار سمی آمریکا و طرفدارانش را از طریق فضای مجازی وارد جان مردم کند؛ اما اکنون این سموم با برداشتن نقاب از چهره واقعی آنها تأثیری ندارد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: معلمان نقش کلیدی و اساسی در این زمینه دارند تا دانشآموزان، بزرگان ایرانی را سرلوحه خود قرار دهند و تمدن ایرانی برای نوجوانان و جوانان ما تبیین شود.
حاجیبابایی، بیان داشت: دشمن به دنبال فریب و دروغگویی است که در این محور، جنگ رسانهای قویتر از جنگ موشکی و نظامی است؛ بنابراین معلمان در این میدان نیز تأثیرگذار هستند.
هزینه ۵۰ هزار میلیارد در آموزشوپرورش
وی با تأکید بر اینکه دشمن در مقابل تمدن و نبوغ ایرانی، احساس زبونی کرده است، ادامه داد: تلاش دشمن برای تقابل باقدرت ایران متمدن بود که دراینخصوص باعجله به ایران حمله کردند و برنامه تجزیه برای کشور داشتند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر تنگه هرمز بر اقتصاد دنیا، عنوان کرد: دشمن برنامه اسرائیل بزرگ را دنبال میکند اما ۹۰ میلیون ایرانی متحد و فرهنگیان در این مسیر موظف هستند مردم را یکپارچه کنند.
حاجیبابایی، گفت: اگر به جایگاه و ارتقای آموزشوپرورش توجه نشود باید هزینههای بسیار سنگینی بپردازیم که در این راستا توجه به کانون پرورش فکری بسیار مهم است.
وی با اشاره به اجرای قانون فوقالعاده خاص برای آموزشوپرورش در برنامه هفتم توسعه، بیان داشت: در یک سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آموزشوپرورش در نظر گرفتیم؛ اما متأسفانه خوب اجرا نشد.
باید برای دانشآموزان تبیین شود تا چهره پلید آمریکا را بشناسند
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای بازنشستگان نیز پیگیریهایی انجام شد و مجلس یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفت که اکنون در حال انجام است؛ اما دولت پس از موفقیت و عبور از جنگ گام بلند را در سال جاری خواهد برداشت.
حاجیبابایی با بیان اینکه هرچه به آموزشوپرورش کمک و حمایت شود باز کم است، گفت: تا زمانی که معلم را در جامعه قلهنشین نکنیم دانشآموزان حرکت به سمت قله را سخت میدانند.
وی همچنین با اشاره به حادثه دلخراش مدرسه میناب، اضافه کرد: غم شهادت دانشآموزان ایران اسلامی و جاویدالاثر شدن شهید «ماکان نصیری» در این حمله، بسیار جانسوز است که شرایط خطیری برای این مسیر داریم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر دانشآموزان این شبها به میدان آمدند ایران را برای همیشه در قله میبینند؛ چراکه هر یک شب بهاندازه چند سال موجب ارتقای تفکر و آشنایی آنها بافرهنگ ایران اسلامی میشود.
حاجیبابایی با تأکید بر اینکه شرایطی برای تربیت نسل انقلابی فراهم شده است، ادامه داد: باید برای دانشآموزان تبیین شود تا چهره پلید آمریکا را بشناسند که در این راه نقش فرهنگیان بسیار مؤثر است.
نظر شما