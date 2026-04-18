به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید ناپایداری‌های جوی در بخش‌های وسیعی از کشور طی روزهای آینده خبر داد.

بر اساس این هشدار، از روز یکشنبه ۳۰ فروردین رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، وقوع تگرگ، بارش برف در ارتفاعات و کاهش نسبی دما در استان‌های کرمانشاه، ایلام، غرب لرستان، شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال و بختیاری، جنوب همدان، غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین ارتفاعات شمالی البرز و تهران پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی روز دوشنبه ۳۱ فروردین نیز در استان‌های شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی، جنوب آذربایجان غربی و جنوب و غرب اصفهان ادامه خواهد داشت. همچنین روز سه‌شنبه اول اردیبهشت نیز استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و نیمه جنوبی خوزستان درگیر این سامانه بارشی خواهند بود.

سازمان هواشناسی اعلام کرده است این مخاطرات می‌تواند منجر به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی به دلیل مه‌گرفتگی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین اختلال احتمالی در تأمین حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز شود.

در این شرایط، سازمان هواشناسی بر پرهیز از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از سفرهای غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی تأکید کرده است.