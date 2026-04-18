۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

فرصت مجدد انتخاب محل در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی فراهم شد

فرصت مجدد انتخاب محل در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی فراهم شد

فرصت مجدد انتخاب محل و ویرایش ظرفیت پذیرش در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد و کلید اولیه آزمون و پاسخنامه آزمون کتبی شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش قرار گرفت.

نتایج آزمون کتبی ۵ بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. کارنامه علمی چهارشنبه ۲۹ بهمن در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

افراد شرکت کننده در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی تا ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند با وارد کردن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهایی آزمون و جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام کنند.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی انتخاب محل و ویرایش در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۳۱ فروردین تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۵ اردیبهشت تمدید شده است و داوطلبان می توانند با وارد کردن کد رهگیری نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام کنند.

براساس میزان جدول ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی مجموع ظرفیت حدود ۱۷۰ ظرفیت رشته محل است.

زهره بال

