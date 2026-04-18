یوسفی: کرمانشاه در خط مقدم امنیت و مقابله با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه در ابتدای سخنان خود با تبریک روز ارتش به مناسبت ۲۹ فروردین، اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ دفاع مقدس و نیز در جنگ‌های اخیر، ثابت کرده است که حافظ عزت، سرافرازی و افتخار مردم و این آب و خاک است.

وی با تقدیر از زحمات گسترده مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در شرایط ویژه اخیر، افزود: در برهه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که آیندگان درباره بصیرت و ایستادگی ما قضاوت خواهند کرد. استان کرمانشاه همان است که در هشت سال دفاع مقدس، هم نقطه آغاز جنگ بود و هم نقطه پایان آن، و امروز نیز تکیه‌گاه امنیت ملی است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان امام جمعه کرمانشاه درباره لزوم مقابله با تجاوز دشمن، تصریح کرد: دشمن امروز به دنبال ایجاد یأس و اضطراب در جامعه است. حضور مسئولان در میان مردم، آرامش‌بخش و امنیت‌آفرین است. لبخند و پاسخگویی مسئولان، تأثیری سنگین‌تر از هر موشکی بر قلب دشمن دارد.

یوسفی با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر از جمله سفر به شهرستان پاوه، خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در مناطق مرزی و پاسخگویی به مردم، امنیت و آرامش را برای آنان به ارمغان می‌آورد.

وی خطوط قرمز خدمات‌رسانی را برق، آب، گاز، معیشت مردم و خدمات بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه شاهد بودیم که این خدمات در استان حتی در اوج شرایط بحرانی بدون وقفه و با اهمیت ویژه‌ای ارائه شد.

رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه در ادامه به موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات اخیر آمریکا اشاره و اظهار داشت: با توجه به اعلان جنگ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، ما کماکان مبارزه با دشمن را ادامه خواهیم داد و در موضع عزت به مذاکره و دیپلماسی می‌پردازیم. مذاکره از موضع قدرت و با پشتوانه مردمی که در میدان و خیابان حضور داشتند، انجام می‌شود.

یوسفی با تقدیر از عملکرد استاندار و مدیران استان در پیگیری پروژه‌های عمرانی حتی در شرایط سخت، از برخی مدیران به‌ویژه در مناطق ثلاث باباجانی به دلیل آغاز مجدد پروژه‌ها قدردانی کرد و افزود: انتظار داریم سایر دوستان نیز پروژه‌های متوقف‌شده را با جدیت دنبال کنند. نباید به خاطر ده یا پنج درصد پیشرفت مالی، ساختمانی تعطیل شود.

وی بر لزوم برخورد قاطع با محتکران و اخلالگران بازار تأکید و تصریح کرد: برخورد با کسانی که در شرایط سخت به دنبال سودجویی هستند، خواست مردم است. هر گامی برای رفاه مردم برداریم، قطعاً پشتوانه مستحکم مردمی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار درباره جنگ شناختی و ترکیبی دشمن، گفت: دشمن با ابزارهایی مانند توئیت‌ها و مصاحبه‌های رئیس‌جمهور آمریکا، هدفش آشفته کردن ذهن، قلب و روان جوانان ماست. وظیفه ما تعریف دقیق از وضعیت موجود و استفاده حداکثری از رسانه‌های خودی و ملی برای بیان واقعیت‌ها و نظرات کارشناسی است.

یوسفی با بیان اینکه مردم استان کرمانشاه در طول دفاع مقدس و نیز در شرایط اخیر، انسجام و وحدت مثال‌زدنی‌ای داشته‌اند، اظهار داشت: ما فرزندان سرزمینی هستیم که راه استقامت را در طول تاریخ پیموده‌اند. با تکیه بر ظرفیت‌های عظیم مردمی و انسجام بین قوای سه‌گانه، بار دیگر دشمن را پشیمان خواهیم کرد.

وی در پایان با اشاره به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: قرار بود انتخابات یازدهم اردیبهشت برگزار شود و دولت لایحه‌ای برای تعیین زمان جدید ارائه دهد. آخرین اطلاعات حاکی از آن است که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و به زودی ابلاغ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.