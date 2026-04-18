مدیرکل آموزش و پرورش سمنان: مدارس منتظر مجوز بازگشایی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعد از ظهر شنبه در شورای معاونان آموزش و پرورش استان سمنان با یادآوری رویداد تاریخی صلح حدیبیه بیان کرد: درسی که از این واقعه میآموزیم، اهمیت صبر، تدبیر، آرامش و نگاه بلندمدت در مواجهه با مسائل است و این اصول در مدیریت نظام تعلیم و تربیت نیز جایگاهی بسیار مهم دارد.
وی در سخنانی با اشاره به حجم فعالیتها و وظایف آموزش و پرورش در شرایط ویژه اخیر، بر ضرورت هماهنگی کامل بین اداره کل و شهرستانها تأکید کرد و گفت: تمام برنامهها و اطلاعیههای آموزشی و پرورشی باید منطبق بر مصوبات مراجع ذیصلاح و سیاستهای ابلاغی اداره کل باشد و هرگونه اقدام اجرایی خارج از چارچوب مصوبات، قابل پذیرش نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، با اشاره به تلاش بیوقفه مدیران، معاونین و فرهنگیان استان از ابتدای اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروز، افزود: همکاران ما در بخشهای مختلف، از برنامهریزی آموزشی و اسکان نوروزی تا رتبه بندی و صدور احکام و پیگیری امور مدارس، به صورت مستمر و شبانهروزی پای کار بودند که جای قدردانی دارد.
شریفی با اشاره به حساسیت فضای عمومی جامعه نسبت به موضوعات آموزشی و فعالیت مدارس، بر لزوم ارائه تحلیلهای دقیق، اطلاعرسانی صحیح و پرهیز از انتشار هرگونه پیام غیررسمی در کانالها و گروههای وابسته به مدارس تأکید کرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که مجوز رسمی برای بازگشایی حضوری مدارس ابلاغ نشده تمامی فعالیتها باید در چارچوب آموزش غیرحضوری و مجازی انجام می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان اظهار امیدواری کرد که دستاورد این نشست، تقویت انسجام درونی، افزایش هماهنگی بین اداره کل و شهرستانها، و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی، پرورشی و مدیریتی در سراسر استان باشد.
