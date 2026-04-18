مدیرکل بنیاد مسکن گیلان: خدمت به مردم ادامه مسیر شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر شنبه همزمان با دهه گرامیداشت افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور در منزل شهید رضا قبادی پرمهر از شهدای جنگ رمضان، ضمن احترام به مقام شامخ شهید و خانواده معظم ایشان، اظهار کرد: دیدار با خانواده‌های شهدا فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و یادآوری مسئولیت‌های خطیر ما در خدمت به مردم است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و عزت امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم پاسدار خون پاک آنان باشیم.

وی افزود: شهید مهندس قبادی با ایمان و اخلاص در مسیر دفاع از وطن و ارزش‌های اسلامی قدم نهاد و نام خود را در دفتر افتخارات ملت ایران ماندگار کرد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان با افتخار، خدمت به مردم را ادامه مسیر شهدا در سازندگی و آبادانی کشور می‌داند.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام صفر قربان‌پور مسئول نمایندگی بنیاد مسکن گیلان گفت: خانواده‌های شهدا مظهر صبر، استقامت و ایمان هستند. تکریم آنان، تکریم ارزش‌هایی است که انقلاب اسلامی بر مبنای آن شکل گرفت.

وی افزود: شهیدان برای اقتدار و عزت ملت ایران جان خود را نثار کردند و امروز ما باید در مسیر خدمت صادقانه و عمل به وظیفه، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

در بخش پایانی این مراسم، خانواده شهید قبادی با بیانی گرم و صمیمی به ذکر خاطراتی از این شهید پرداختند و از ایمان، عشق به وطن و روحیه متواضع و مردمی ایشان یاد کردند.