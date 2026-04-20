۳۱۴۶ دختر یتیم در گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند

عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت حمایت از یتیمان دختر در استان خبر داد و اظهارکرد: در حال حاضر سه هزار و ۱۴۶ دختر یتیم در گلستان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که این تعداد از حمایت ۱۵ هزار حامی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت دختران یتیم در طرح محسنین نیز گفت: در استان گلستان چهار هزار و ۸۰۵ دختر از مجموع هشت هزار و ۴۳۶ نفر یتیم که در قالب طرح محسنین تحت پوشش قرار دارند، تحت حمایت ۱۰ هزار حامی قرار دارند. این حمایت‌ها شامل تأمین نیازهای روزمره زندگی، کمک‌هزینه‌های تحصیلی و پوشش درمانی است.

بابائی در ادامه افزود: کمک‌های مالی حامیان، علاوه بر تأمین نیازهای اولیه این دختران، به آن‌ها فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی فراهم کرده است. همچنین، تلاش کمیته امداد این است که با ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، شرایط بهتری را برای این دختران در آینده رقم بزند.

وی همچنین از اهمیت توجه به وضعیت دختران یتیم در روز دختر سخن گفت و اظهار کرد: این روز که به یاد و احترام دختران برگزار می‌شود، از مردم و خیران دعوت می‌کنیم که با حمایت‌های بیشتر از دختران یتیم، در ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای این عزیزان سهیم باشند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: حمایت‌های مردمی از دختران یتیم و نیازمند، نه‌تنها به بهبود شرایط زندگی آنان کمک می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در تقویت حس همبستگی اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر در جامعه ایفا می‌کند.