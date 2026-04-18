۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

وقوع حادثه امنیتی جدید برای نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی جدید برای نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که دست‌کم یک نفر در این حادثه کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی برای نظامیان اشغالگر در لبنان خبر دادند که هم اکنون تحت سانسور قرار دارد و جزئیات بیشتر بعداً منتشر می‌شود.

بر اساس گزارش این رسانه ها، در جدیدترین حادثه امنیتی برای نظامیان اشغالگر دست‌کم یک نظامی شنبه شب کشته شد.

رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که بالگردهای نظامی ارتش تل‌آویو برای تخلیه و انتقال مصدومان این حادثه به بیمارستان «رمبام»‌ در حیفا اعزام شده‌اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که بر اثر انفجار بمب در جنوب لبنان در روز جمعه یک نظامی اشغالگر کشته شد و دست کم ۵ نظامی هم زخمی شدند.

رسانه‌های مذکور ضمن اعلام این خبر افزودند که یک نظامی این رژیم بر اثر جراحات شدیدی که ظهر جمعه در پی انفجار یک بمب دست ساز در میان گروهی از نظامیان در جنوب لبنان به او وارد شده بود، کشته شد.

به گفته این رسانه ها، نظامی کشته ‌شده در جنوب لبنان، در شرکت صنایع نظامی رافائل کار می‌کرد و به عنوان نیروی ذخیره، به جنوب لبنان اعزام شده بود.

