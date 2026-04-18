محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، صبح یکشنبه ۳۰ فروردین از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ در پایگاه هوایی بوشهر خبر داد.

فرماندار بوشهر تأکید کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی نیست.

مظفری ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی مناطق پایگاه هوایی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از تسلیحات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است و فردا یکشنبه اجرا خواهد شد.