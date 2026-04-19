تشریح جزئیات طرح ۱۰ بندی مدیریت تنگه هرمز در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، برای نخستین بار جزئیات طرح مصوب «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» را تشریح کرد.

رضایی کوچی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران اعمال حاکمیت خود در این آبراه حیاتی را رها نخواهد کرد و با تصویب این طرح، مدیریت تنگه وارد مرحله‌ تازه‌ای از تنظیم‌گری و کنترل می‌شود.

او تأکید کرد مفاد این طرح ده‌بندی چارچوب‌های لازم برای تردد شناورها، نحوه اخذ هزینه‌ها و نحوه برخورد با تخلفات را مشخص می‌کند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، محورهای اصلی این طرح به شرح زیر است:

تردد هرگونه شناور یا محموله مرتبط با رژیم صهیونیستی ممنوع است. تردد شناورهای کشورهای متخاصم، با تشخیص ستادکل نیروهای مسلح، ممنوع خواهد بود. شناورها یا محموله‌های کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام می‌دهند، اجازه عبور نخواهند داشت. سایر شناورها پس از دریافت مجوز و پرداخت هزینه‌های مربوط به هدایت، نظارت و تأمین امنیت، امکان تردد خواهند داشت. تمامی هزینه‌ها باید به صورت ریالی پرداخت شود. کشورهایی که در جنگ تحمیلی مشارکت داشته‌اند، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، مجاز به عبور خواهند بود. کشورها یا اشخاصی که علیه ایران تحریم یک‌جانبه وضع یا اقدام خصمانه انجام دهند، مشمول ممنوعیت عبور می‌شوند. تردد ناوگان کشورهایی که در اسناد رسمی خود از نام‌های غیرواقعی برای خلیج فارس استفاده می‌کنند، ممنوع خواهد بود. منابع مالی حاصل از دریافت هزینه‌ها در سه حوزه مصرف می‌شود: تقویت بنیه دفاعی و معیشت نیروهای مسلح، بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، و حمایت از معیشت مردم. عدم رعایت قوانین این طرح به توقیف شناور، جریمه و مصادره ۲۰ درصد ارزش محموله منجر خواهد شد.

رضایی کوچی تأکید کرد این طرح با هدف افزایش امنیت، تنظیم‌گری دقیق‌تر و حفاظت از منافع ملی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی تدوین شده است.