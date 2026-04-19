تشریح جزئیات طرح ۱۰ بندی مدیریت تنگه هرمز در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، برای نخستین بار جزئیات طرح مصوب «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» را تشریح کرد.
رضایی کوچی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران اعمال حاکمیت خود در این آبراه حیاتی را رها نخواهد کرد و با تصویب این طرح، مدیریت تنگه وارد مرحله تازهای از تنظیمگری و کنترل میشود.
او تأکید کرد مفاد این طرح دهبندی چارچوبهای لازم برای تردد شناورها، نحوه اخذ هزینهها و نحوه برخورد با تخلفات را مشخص میکند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، محورهای اصلی این طرح به شرح زیر است:
- تردد هرگونه شناور یا محموله مرتبط با رژیم صهیونیستی ممنوع است.
- تردد شناورهای کشورهای متخاصم، با تشخیص ستادکل نیروهای مسلح، ممنوع خواهد بود.
- شناورها یا محمولههای کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام میدهند، اجازه عبور نخواهند داشت.
- سایر شناورها پس از دریافت مجوز و پرداخت هزینههای مربوط به هدایت، نظارت و تأمین امنیت، امکان تردد خواهند داشت.
- تمامی هزینهها باید به صورت ریالی پرداخت شود.
- کشورهایی که در جنگ تحمیلی مشارکت داشتهاند، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، مجاز به عبور خواهند بود.
- کشورها یا اشخاصی که علیه ایران تحریم یکجانبه وضع یا اقدام خصمانه انجام دهند، مشمول ممنوعیت عبور میشوند.
- تردد ناوگان کشورهایی که در اسناد رسمی خود از نامهای غیرواقعی برای خلیج فارس استفاده میکنند، ممنوع خواهد بود.
- منابع مالی حاصل از دریافت هزینهها در سه حوزه مصرف میشود: تقویت بنیه دفاعی و معیشت نیروهای مسلح، بازسازی و توسعه زیرساختها، و حمایت از معیشت مردم.
- عدم رعایت قوانین این طرح به توقیف شناور، جریمه و مصادره ۲۰ درصد ارزش محموله منجر خواهد شد.
رضایی کوچی تأکید کرد این طرح با هدف افزایش امنیت، تنظیمگری دقیقتر و حفاظت از منافع ملی در یکی از مهمترین آبراههای بینالمللی تدوین شده است.
