فروردین: با قدرت از تیم ملی فوتبال در جام جهانی حمایت خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فروردین ضمن بازدید از محل های تخریب مجموعه ورزشی آزادی و مرکز ملی فوتبال ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنانمان در حملات ناجوانمردانه دشمن گفت: حمله به مدرسه میناب و اماکن ورزشی نشانه دشمنی است که شاهد هستیم. همواره دشمن از به اهتزار درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ناراحت می شود.

او درباره میزان خسارات وارد شده به بناهای ورزشی تصریح کرد: خسارات سنگینی وارد شده‌ است اما مصمم‌تر از گذشته هستیم تا با حمایت مردم دوباره آنها را بسازیم. حدود ۱۵ تا ۱۶ همت نیاز است تا اماکن بازسازی شود. با همت مردم و جامعه ورزش بار دیگر این مجموعه ها را حتی بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

فروردین درباره زمان بازگشایی دوباره ورزشگاه آزادی گفت: قبل از پایان سال ۱۴۰۴ تصمیم به این موضوع گرفته شده بود تا فضای اصلی هم ترمیم شود. قطعا با توجه به جنگ اخیر، وقفه ای داشتیم اما دوستان در توسعه و تجهیز گفتند تا مردادماه این اتفاق محقق شود.

فروردین درباره حمایت های مالی از تیم ملی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد: تمام قد حمایت کردیم و مشکل اعتباری نبوده است. روحیه ملت در زمان های بحران همیشه کمک حال ما بوده است. فوتبال جدا از بقیه قشرها نیست. امروز هم فوتبالیست ها شرایط کشور را درک می‌کنند. اینطور نیست که فوتبال بخش متفاوتی است و همه کنار همدیگر هستیم.

او درباره نامه ایمیدرو برای عدم حمایت مالی از تیم های صنعتی مثل سپاهان و فولاد خوزستان تاکید کرد: فوتبال هم بخشی از این صنعت است. باید تعاملی داشته باشیم که تیمداری با حمایت های دولت و مجلس و بخش صمت، انجام شود.

او درباره احتمال تغییر در نگاه ها برای بازگشت بازیکنانی نظیر سردار آزمون با توجه به اتفاقات اخیر تصریح کرد: درباره فرد که صحبت نمی کنیم. اما در مجموع و فارغ از اسم ها در روزهای خوش کنار همدیگر هستیم و انتظار داریم در روزهای سخت هم کنار همدیگر باشیم. بازیکنی که با تمام وجود باشد بیشتر به دردمان می خورد.

وی درباره اعزام تیم ملی به جام جهانی گفت: دشمن، دشمنی می کند و با توجه به نوع نگاه خود قصد داریم با تمام وجود و به خاطر منافع ملی با قدرت از این تیم حمایت کنیم.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس درباره احتمال حضور نمایندگان در جام جهانی گفت: حمایت ما در کف خیابان است و در خیلی از تورنمنت ها هم پشتیبانی داشتیم و حضور نداشتیم. این بار هم همین‌گونه خواهد بود.