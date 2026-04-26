انتقاد اماراتی ها از آزمون/ کارشناس فوتبال: سردار شرایط مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در فصل جاری اکثر دیدارهای تیم خود را به دلیل مصدومیت از دست داده است و نتوانسته عملکرد فصل گذشته را تکرار کند و همین موضوع باعث انتقاد اهالی فوتبال در امارات به این بازیکن شده است.

«سالم جوهر» کارشناس فوتبال امارات در گفتگو با شبکه «حدث الریاضیه» و با انتقاد از عملکرد سردار آزمون اظهار داشت: سردار آن سطحی را که از او انتظار می‌رفت ارائه نمی‌دهد و در حال حاضر نشانی از فرم همیشگی‌اش دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد در بازی‌های اخیر در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تیم نیز بیشتر از عملکرد جمعی خود بهره برده است تا نمایش فردی او.

وی ادامه داد: شباب الاهلی برای ادامه مسیر خود به یک مهاجم آماده و تأثیرگذار نیاز دارد و در حال حاضر سردار آن نقش تعیین‌کننده را کمتر ایفا می‌کند. حتی در برخی مسابقات، تیم بدون اتکا به او نیز توانسته روند موفقی داشته باشد و نتیجه بگیرد.

این کارشناس در پایان تأکید کرد: در نهایت آنچه اهمیت دارد، تصمیم‌های فنی کادر مربیگری است و اینکه چگونه بتوانند از ظرفیت تمام بازیکنان، از جمله سردار، بهترین استفاده را برای تقویت تیم در ادامه رقابت‌ها به کار بگیرند.