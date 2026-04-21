مصدومیت سردار آزمون رفع شد/ مهاجم ایرانی آماده نیمه نهایی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شباب الاهلی امارات و ماشیدا ژاپن در دومین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه اول اردیبهشت و از ساعت ۱۹:۴۵ در جده عربستان سعودی رو در روی هم قرار می گیرند تا حریف الاهلی در فینال این دوره از مسابقات مشخص شود.

سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی که دیدار مرحله یک چهارم نهایی مقابل بوریرام تایلند را به دلیل مصدومیت از دست داده است در آخرین تمرین شباب الاهلی پیش از بازی با ماشیدا بدون مشکل همراه با سایر نفرات به تمرین پرداخت و مشکلی برای همراهی تیمش ندارد. علاوه بر آزمون، پائولو سوزا (سرمربی شباب الاهلی)، یحیی الغسانی دیگر بازیکن مصدوم خود را هم در اختیار خواهد داشت.

لازم به ذکر است که سردار آزمون، سعید عزت اللهی و مرصاد سیفی سه بازیکن ایرانی شباب الاهلی هستند که رویای قهرمانی با این تیم در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا را دارند.

