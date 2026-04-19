۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

سی‌ان‌ان: حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز کاملا متوقف شده است

سی‌ان‌ان: حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز کاملا متوقف شده است

شبکه سی‌ان‌ان از توقف کامل حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد اکثر کشتی‌ها در منطقه به سمت دریای عمان حرکت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از اطلاعات دریانوردی گزارش داد، حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز کاملا متوقف شده است.

در این گزارش آمده است، اکثر کشتی‌ها در منطقه به سمت دریای عمان حرکت کرده اند.

روز گذشته با اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجوز عبور شناورهای غیر نظامی از کریدور لارک تعدادی از شناورها با مدیریت و هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

لکن در پی نقض تعهد شرایط آتش بس، دشمن آمریکایی محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی را لغو نکرد، لذا تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود می گردد.

    IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      تمام کشتی های که قرار بود به بنادر ایران برسند توقیف شدند و تعدادی هم از مسیر خود به سمت بنادر ایران بازگشتند

