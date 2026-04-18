۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

روسیه حمله ۲۵۸ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

روسیه حمله ۲۵۸ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ۲۵۸ پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته رهگیری و منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۲۵۸ فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستراخان، بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، وورونژ و کورسک رهگیری و منهدم کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

