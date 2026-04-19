به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات دولت برای حفظ ثبات بازار در شرایط جنگی، از اسکان رایگان آسیبدیدگان حملات اخیر، تقبل ساختوساز خانهها، بررسی افزایش مبلغ کالابرگ و ارزیابی دقیق خسارات وارده به صنایع فولاد و پتروشیمی خبر داد.
بر اساس این گزارش مهاجرانی پس از پایان برنامه تقدیر از سیمبانان صنعت برق به مناسبت «روز جهانی سیمبان» در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسشهای آنان پاسخ داد. این نشست خبری در حاشیه حضور وی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، پس از بازدید از ناوگان خودرویی و لجستیک و همچنین مرکز پایش و رصدخانه (دیسپاچینگ) برق و انرژی شهر تهران برگزار شد. در این برنامه، مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق کشور و معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو)، محمد الهداد (سرپرست توانیر) و کامبیز ناظریان (مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) نیز حضور داشتند.
تدابیر دولت برای ثبات بازار و بررسی افزایش رقم کالابرگ
سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به دغدغهها پیرامون وضعیت بازار اظهار داشت: در جلسات تنظیم بازار و همچنین در نشستهای دولت، در مورد حفظ ثبات بازارها موضوعات مفصلی مطرح شده و تدابیری نیز اندیشیده شده است.
وی با اشاره به شرایط موجود افزود: مقداری از افزایش قیمتها طبیعی است و به خاطر حملاتی است که صورت گرفته. طبیعتاً در شرایط جنگ، علیرغم اینکه ما شاهد وفور کالا بودیم، در برخی موارد شاهد افزایش قیمتها هستیم. با این حال، دولت برای کنترل این شرایط تدابیری دارد.
مهاجرانی درباره احتمال افزایش مبلغ یارانهها گفت: دولت در مورد افزایش رقم کالابرگ پس از انجام بررسیها تصمیمگیری کرده و انشاءالله نتیجه را اعلام خواهیم کرد؛ این موضوع فعلاً در حال بررسی است.
وی همچنین در خصوص تمدید فرصت استفاده از اعتبار کالابرگ خاطرنشان کرد: اجازه بدهید اطلاعات تکمیلی در این زمینه را پس از بررسی موضوع با وزارتخانه متبوع، به اطلاع عموم برسانم.
ارزیابی خسارات صنایع مادر؛ تلاش برای حفظ زنجیره تولید و اشتغال پایدار
در ادامه، خبرنگاران با اشاره به آسیبهای اساسی وارده به صنایع مادر از جمله فولاد و پتروشیمی، درباره برآورد دولت از میزان خسارات در کل زنجیره تولید (شامل فولاد، خودروسازی و صنایع پاییندستی مرتبط با پتروشیمی و پلیمر) و همچنین آسیبهای حوزه منابع انسانی پرسش کردند.
فاطمه مهاجرانی در این باره تصریح کرد: سه وزارتخانه نفت، امور اقتصادی و دارایی، و همچنین صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حال بررسی دقیق این موضوعات هستند. ارزیابیها در راستای حفظ اشتغال پایدار و جلوگیری از آسیب دیدن ادامه زنجیره تولید در حال انجام است.
وی تایید کرد: ما آسیبهایی را در حوزه فولاد و بهخصوص پتروشیمی داشتهایم، اما تمام تلاش دولت بر این است که زنجیرههای پاییندستی دچار آسیب نشوند.
اسکان رایگان جنگزدگان و تقبل کامل ساختوساز مسکن آسیبدیدگان
بخش دیگری از پرسشهای خبرنگاران به نگرانی اساسی مردم در خصوص بازسازی خانههای تخریبشده در حملات اختصاص داشت؛ شهروندانی که هزاران خانواده را شامل میشوند و با توجه به شرایط اقتصادی، حتی توانایی استفاده از وام برای بازسازی یا خرید خانه را ندارند.
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه چه تمهیداتی برای جبران خسارت و میزبانی از این شهروندان اندیشیده شده است، اعلام کرد: از آغاز جنگ تحمیلی دوم، در سایر استانها بنیاد مسکن و در پایتخت، شهرداری تهران این کار را بر عهده گرفتهاند. اسکان این افراد در هتلها و مراکز اقامتی به صورت کاملاً رایگان انجام شده است.
مهاجرانی درباره روند بازسازی خانهها تاکید کرد: ستاد بازسازی کار خود را آغاز کرده است و همانطور که شهردار تهران نیز اعلام کرد، ساختوساز مسکن این عزیزان به صورت کامل انجام میشود.
وی در پایان و در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی تامین هزینههای این بازسازیها، تصریح کرد:«همانطور که عرض کردم، دولت تمهیداتی را برای تامین هزینهها و همچنین تهیه وسایل اساسی زندگی آسیبدیدگان اندیشیده است.
