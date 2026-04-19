به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم سلسله برنامه‌های هفته هشتم از حرکت‌های حماسی و بصیرتی مردم دیار سینه ستبر ایران اسلامی، پنجاهمین اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن المنتقمون» امشب در کلانشهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم پرشور که نمادی از همبستگی، انسجام ملی و بیداری اسلامی است، امشب (یکشنبه) ۳۰ فروردین‌ماه، رأس ساعت ۲۱ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مسیر حرکت این راهپیمایی و تجمع حماسی از میدان گلریزان آغاز شده و به سمت چهارراه سنگر امتداد خواهد یافت.

از ویژگی‌های برجسته و معنوی تجمع امشب، حضور پربرکت خدام آستان مقدس حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) در جمع مردم ولایتمدار کرمانشاه است که با پرچم متبرک این آستان، حال و هوای ویژه‌ای به این مراسم مردمی خواهند بخشید.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع عظیم با محوریت شعار «وقتی پای ایران در میان باشد، دل‌ها هم‌جهت می‌شود… و قدم‌ها محکم‌تر»، بار دیگر به میدان می‌آیند تا نشان دهند در دفاع از آرمان‌های انقلاب، امنیت و اقتدار کشور یکدل و یکصدا هستند.

این حرکت مستمر و خودجوش مردمی پیام روشنی برای دشمنان قسم‌خورده نظام دارد؛ چرا که مردم غیور کرمانشاه ثابت کرده‌اند که همانند شعار محوری این تجمع، «در هر شرایطی پای کار ایرانِ‌جانمان هستیم» و هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند خللی در اراده پولادین آن‌ها در دفاع از میهن اسلامی ایجاد کند. ستاد مردمی برگزاری این مراسم از عموم شهروندان دعوت کرده است تا با حضور باشکوه خود، حماسه دیگری از ولایتمداری را رقم بزنند.