چنارباشی با ۴۴میلیمتر رکورددار بارش های اخیر در ایلام

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان بارندگی تعدادی از ایستگاه های هواشناسی استان ایلام از عصر روز شنبه تا ساعت یکشنبه شامل چنارباشی ۴۴، شهید طالقانی ۳۷، سرابله ۲۵، آسمان آباد ۲۴.۵، ایوان ۱۹.۲، کارزان ۱۹، بدره ۱۸.۲، ارکواز ملکشاهی ۱۷.۲و میمه ۱۶.۱ میلیمتر بوده است.

نادری در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده گفت: مطابق بررسی نقشه های پیش یابی و هشدارهای سطح زرد شماره ۷ و سطح نارنجی شماره ۳، سامانه بارشی تا اواخر روز سه شنبه تدام دارد و به دنبال فعالیت آن به تناوب در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و تگرگ پیش بینی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری و پتانسیل وقوع توفان های تندری (به ویژه از اواخر دوشنبه تا اواخر سه شنبه) توصیه می شود از هرگونه صعود به ارتفاعات و اتراق در حریم مسیل ها و خشکه رودها خودداری شود و نسبت به هشدارهای صادره از طرف اداره کل هواشناسی استان تمهیدات مقتضی به کار گرفته شود.