افزایش ۱۰۰ مگاواتی ظرفیت برق قرچک با احداث سه نیروگاه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد اسلامی، در نشست تجلیل از سیمبانان اداره برق قرچک که به مناسبت روز جهانی سیمبان برگزار شد، با اشاره به نقش محوری سیمبانان در پایداری شبکه توزیع برق اظهار کرد: آنچه امروز شاهد توزیع پایدار برق در سطح شهرستان، کارگاه‌ها و مناطق مختلف هستیم، مرهون ایثار و از خودگذشتگی کارکنان خدوم اداره برق به ویژه سیمبانان زحمتکش است.

وی با اعلام خبر احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی در قرچک افزود: این نیروگاه تا پایان فصل بهار امسال وارد مدار خواهد شد و گام مهمی در جبران بخشی از کمبود برق شهرستان برمی‌دارد.

فرماندار قرچک همچنین از پیگیری برای احداث دو نیروگاه دیگر شامل یک واحد CHP (تولید همزمان برق و حرارت) و یک نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی این دو پروژه به زودی آغاز می‌شود.

اسلامی در پایان با تبریک روز جهانی سیمبان، از تمامی سیمبانان اداره برق شهرستان قدردانی و برای آنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شهیدپرور قرچک آرزوی توفیق کرد.