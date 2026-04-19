۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

ویژه‌برنامه «دخترم افتخار ایرانه» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم‌آباد - ویژه‌برنامه «دخترم افتخار ایرانه» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) و بزرگداشت روز دختر، اجتماع حماسی دختران در ویژه‌برنامه «دخترم افتخار ایرانه» به همت مرکز فرهنگی هنری کانون شماره دو خرم‌آباد و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.

در این آیین، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله شعرخوانی، دکلمه، پخش کلیپ، قصه‌گویی، همخوانی دست جمعی سرود، اجرای مسابقه و قرائت بیانیه توسط اعضای دختر کانون اجرا شد.

ویژه‌برنامه «دخترم افتخار ایرانه»، به‌صورت هم‌زمان در ۲۰ مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در سطح استان به اجرا درآمد.

در بخشی از این مراسم، از خانواده کودک شهیده «آناهید رشنو» که در وقایع اخیر به درجه رفیع شهادت نائل شده است، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

در پایان دختران لرستان بیعت خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام داشتند.

