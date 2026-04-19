  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

کشتارگاه جدید دام در خرم‌آباد به بهره‌برداری می‌رسد

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: طی روزهای آینده کشتارگاه جدید دام در شهرستان خرم‌آباد به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طی روزهای آینده کشتارگاه جدید دام در شهرستان خرم‌آباد در راستای خدمات‌رسانی بهتر به هم استانی‌های عزیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: باتوجه‌به اینکه توسعه صنعت کشتارگاهی گامی بزرگ در راستای ارتقای کیفیت بهداشتی استحصال گوشت قرمز و افزایش خدمات‌رسانی اجتماعی در استان خواهد شد با صدور مجوزهای لازم دومین کشتارگاه صنعتی دام با ظرفیت هزار رأس دام سبک و ۳۰۰ رأس دام سنگین طی روزهای آتی در مرکز استان افتتاح خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد: این واحد کشتارگاهی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در زمینی به مساحت سه هکتار احداث شده است.

زبردست، گفت: در حال حاضر ۱۲ واحد کشتارگاهی دام در استان لرستان فعال هستند و تلاش برای تبدیل واحدهای کشتارگاهی دام سنتی به صنعتی در این اداره کل ادامه دارد.

کد مطلب 6805403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها