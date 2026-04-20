تهدید پرسپولیس برای سازمان لیگ جدی شد/ نامه رسمی حقوقی آماده امضا است!

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از تصمیم گیری مسئولان سازمان لیگ فوتبال در خصوص تعیین تیم های استقلال، تراکتور و سپاهان برای حضور در رقابت های فصل آینده آسیایی اعتراض خود را رسمی به گوش مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال رساند.

حدادی حتی اجازه قطع تمرینات این تیم را تا امروز نداده بود تا نشان دهد این باشگاه به هیچ وجه از حق خود طبق آیین نامه بازی های سازمان لیگ مبنی بر تعیین تملیف نمایندگان فوتبال باشگاهی کوتاه نمی آید و دنبال کسب سهمیه برای حضور در رقابت های فصل آینده آسیایی است.

مدیرعامل پرسپولیس به بخش حقوقی باشگاه اعلام کرده است تمام مستندات لازم را جمع آوری کرده تا در صورت معرفی رسمی سه باشگاه دیگر به AFC، شکایت خود را بدون معطلی تنظیم کرده و ارسال کنند.

این در حالی است که مدیرعامل پرسپولیس وعده هایی را با توجه به شرایط ۶ تیم نخست جدول و شانس آنها برای کسب سهمیه از سوی مدیران سازمان لیگ و فدراسیون برای حضور در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ گرفته است اما تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مانع از انتقاد هواداران نسبت به مدیریت این موضوع شود.