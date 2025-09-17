وجود ۱۲۴ هزار دانش آموز در استان سمنان؛ مدارس برای بازگشایی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تعداد ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۹ هزار و ۱۵۸ دانش آموز کلاس اولی هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار ثبت نام دانش آموزان ۴۹.۵ درصد را دختران شامل می‌شود، افزود: درصد پسران نیز ۵۰.۵ درصد بود که آمار پسران کمی بیش از دختران ارزیابی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان از وجود ۲۴۸ کودکستان و پیش دبستانی خبر داد و ابراز داشت: هفت هزار و ۶۰۰ نونهال امسال وارد این مقطع می‌شوند.

شریفی با بیان اینکه برای کنکور سال جاری ۲۰ دانش آموز استان سمنان موفق به کسب رتبه دو رقمی شدند، تصریح کرد: این آمار برای سال ۱۴۰۲ ده نفر و سال گذشته ۱۲ نفر بوده است.

شریفی به ساماندهی ۱۰ هزار و ۷۰۰ نیروی انسانی در بطن آموزش و پرورش استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی و معلم در هیچ مقطعی برای استان سمنان وجود ندارد.

وی از وجود ۱۴۵ هنرستان با ۶۷۹ کلاس درس در استان خبر داد و افزود: دو نفر از برترین‌های کنکور امسال از دانش آموزان هنرستانی بودند که همین موضوع نشانه اهمیت این مراکز آموزشی در استان سمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز ۳۱ شهریور ماه زنگ شکوفه‌ها در گرمسار، زنگ جوانه‌ها در دامغان و یکم مهرماه زنگ آغاز سال تحصیلی در سمنان نواخته می‌شود.