خبرگزاری مهر، گروه استانها؛امیرماهان محمدی یکتا: استان تهران با وجود محدودیتهای منابع آبی، رشد شهرنشینی و فشار بر اراضی کشاورزی، در سالهای اخیر با تکیه بر رویکردهای نوین مدیریتی و اجرای طرحهای هدفمند، به یکی از کانونهای مهم توسعه باغبانی در مرکز کشور تبدیل شده است.
تنوع اقلیمی در مناطق مختلف این استان، از دماوند و فیروزکوه تا ورامین و شهریار، شرایطی فراهم کرده که توسعه باغات مدرن، کشتهای کمآببر و افزایش بهرهوری در دستور کار قرار گیرد.
طرحهای توسعه باغات در اراضی شیبدار، اصلاح و نوسازی باغات فرسوده، ترویج کشتهای گلخانهای و کمآببر، توزیع نهالهای اصلاحشده و حضور فعال کارشناسان پهنه، از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر توسط مجموعه جهاد کشاورزی استان تهران دنبال شده و نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار داشته است.
پویایی طرحهای باغبانی در استان تهران طی دو سال گذشته
بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد طرحهایی همچون توسعه چندصد هکتاری باغات در مناطق دماوند، توسعه باغات پسته و انار در ورامین و پیشوا، و همچنین احیای باغات قدیمی در شهریار و ملارد، سهم قابل توجهی در افزایش بهرهوری و ارتقای درآمد بهرهبرداران داشتهاند، همچنین توزیع گسترده نهالهای مثمر از ارقام مقاوم به خشکی مانند بادام، پسته و انگور، به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی در دستور کار قرار گرفته است.
پویایی طرحهای باغبانی در استان تهران طی دو سال گذشته نشان میدهد این بخش، علیرغم محدودیتهای اقلیمی، همچنان از ظرفیت بالایی برای توسعه برخوردار است و میتواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفظ منابع طبیعی ایفا کند، بهویژه در مناطق روستایی، توسعه باغات به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مهاجرت و تثبیت جمعیت مورد توجه قرار گرفته است.
در جریان بازدیدهای میدانی اخیر، پروژههای باغبانی در شهرستانهای دماوند، فیروزکوه، ورامین، پیشوا، پاکدشت و شهریار مورد ارزیابی قرار گرفته و روند اجرای طرحها از مرحله آمادهسازی زمین تا کاشت و نگهداری نهالها بررسی شده است، گزارشها حاکی از آن است که عملیات اجرایی بسیاری از این پروژهها بدون وقفه و با مشارکت فعال بهرهبرداران در حال انجام است.
طبق گزارش مدیریت باغبانی استان تهران، بخشی از طرحهای توسعهای شامل ایجاد باغات جدید در اراضی کمبازده و شیبدار، جایگزینی ارقام پرمصرف با گونههای کمآببر و همچنین توسعه سامانههای نوین آبیاری است. این اقدامات علاوه بر افزایش بهرهوری، به کاهش مصرف آب و سازگاری با شرایط اقلیمی استان کمک میکند.
در همین راستا، توسعه باغات دیم در مناطق مستعد بهویژه در ارتفاعات دماوند و فیروزکوه نیز در دستور کار قرار گرفته است. این طرحها با هدف استفاده بهینه از نزولات آسمانی، کاهش فرسایش خاک و افزایش پوشش گیاهی اجرا میشوند و نقش مهمی در پایداری محیطزیست دارند.
حرکت جهاد کشاورزی تهران به سوی توسعه باغات
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش کشاورزی در استان تهران با وجود محدودیتها، یکی از ارکان مهم اقتصاد منطقه به شمار میرود و سهم قابل توجهی در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد.
به گفته وی، هزاران بهرهبردار در حوزههای مختلف زراعت، باغبانی و دامپروری در این استان فعالیت دارند که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید است.
جبرئیل برادری افزود: طی سالهای اخیر، توسعه باغات مدرن و اصلاح باغات قدیمی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده با استفاده از ارقام اصلاحشده و روشهای نوین آبیاری، بهرهوری افزایش یابد.
برادری تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی، حرکت به سمت کشتهای کمآببر و سازگار با شرایط اقلیمی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: توزیع نهالهای استاندارد، ارائه آموزشهای تخصصی به کشاورزان و نظارت مستمر کارشناسان، از جمله برنامههایی است که برای حمایت از بهرهبرداران اجرا میشود. این اقدامات باعث شده کیفیت محصولات باغی استان به شکل محسوسی افزایش یابد.
وی با اشاره به تداوم اجرای پروژهها گفت: با وجود چالشهایی مانند کمبود منابع آبی، پروژههای باغبانی استان با جدیت دنبال میشوند و تلاش بر این است که هیچیک از طرحهای تعریفشده متوقف نشود. نتیجه این اقدامات در افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضعیت معیشتی آنها قابل مشاهده است.
ظرفیتهای باغبانی تهران؛ گامی در مسیر توسعه پایدار
همچنین برخی نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساختهای کشاورزی و باغبانی را از اولویتهای مهم دانستهاند، آنها معتقدند با تأمین اعتبارات لازم و رفع موانع تولید، میتوان ظرفیتهای موجود را به شکل مؤثرتری فعال کرد.
در این راستا، توسعه سامانههای آبیاری نوین، بهسازی راههای بین مزارع، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و تسهیل دسترسی به بازار، از جمله موضوعاتی است که در بازدیدهای میدانی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از رویکردهای مهم در استان تهران، استفاده از اراضی شیبدار و کمبازده برای توسعه باغات است، این طرحها علاوه بر افزایش سطح زیرکشت، به کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی کمک میکنند، در برخی مناطق، مطالعات مکانیابی انجام شده و اراضی مستعد برای اجرای این طرحها شناسایی شدهاند.
نقش مهم طرح های نوین باغداری بر تاب آوری بخش کشاورزی
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای این طرحها میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی داشته باشد.
علی خزائی گفت: همچنین با ایجاد پوشش گیاهی مناسب، از بروز سیلابها و خسارات ناشی از آنها نیز جلوگیری میشود.
پایش مستمر پروژهها توسط کارشناسان، حمایت مدیریتی در سطح استان و پیگیری مطالبات در سطح ملی، چشمانداز روشنی را برای آینده باغبانی در استان تهران ترسیم کرده است.
به نظر میرسد با تداوم این روند، استان تهران بتواند جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات باغی در کشور تثبیت کند.
در مجموع، توسعه باغات در استان تهران نهتنها به افزایش تولید و اشتغال کمک میکند، بلکه در حفظ منابع طبیعی، بهبود شرایط زیستمحیطی و ارتقای کیفیت زندگی نیز نقش بسزایی دارد.
این مسیر اگر با برنامهریزی دقیق و حمایت مستمر ادامه یابد، میتواند به الگویی موفق برای سایر استانهای کشور تبدیل شود.
